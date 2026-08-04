Techcombank bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Vân Hoài từ ngày 31/7/2026.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Vân Hoài đang là Giám đốc Khối Quản trị ngân hàng. Bà vẫn sẽ kiêm nhiệm chức vụ này sau khi được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 1/7, Techcombank cũng công bố quyết định bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc kiêm Quyền Giám đốc khối Quản lý tín dụng đối với bà Trần Thị Thu Lan.

Tại thời điểm 30/6/2026, Ban điều hành Techcombank gồm Tổng giám đốc ông Jens Lottner và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn.

Ảnh: TCB

Techcombank vừa qua công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với thu nhập lãi thuần 10.763 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các khoản thu ngoài lãi, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.662 tỷ đồng, tăng gần 75%.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư ghi nhận doanh thu giảm.

Điểm sáng trong kỳ là việc ngân hàng tiết giảm 17,7% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng còn 651,6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Techcombank ở mức 1,27 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 697.400 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 847.336 tỷ đồng, tăng 10,4% sau 6 tháng.