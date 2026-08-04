Vietcombank bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa công bố liên tiếp các quyết định bổ nhiệm nhân sự.



Theo đó, Vietcombank bổ nhiệm cùng lúc 3 Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ông Bạch Thành Long và ông Nguyễn Văn Lập. Thời hạn bổ nhiệm trong 5 năm, bắt đầu tư ngày 3/8/2026.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Hồng Vân là Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ, ông Bạch Thành Long là Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính còn ông Nguyễn Văn Lập là Giám đốc VCB chi nhánh TP.HCM.

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Ban điều hành Vietcombank có 7 thành viên do ông Lê Quang Vinh làm Tổng giám đốc. 6 Phó Tổng giám đốc gồm: Phùng Nguyễn Hải Yến, Đặng Hoài Đức, Nguyễn Việt Cường, Lê Hoàng Tùng, Hồ Văn Tuấn và Nguyễn Văn Tuân.

Ảnh: VCB

Vietcombank mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với thu nhập lãi thuần tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức gần 19.142 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh ngoài lãi cũng ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 2.154 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác gấp 3,5 lần, đóng góp gần 4.059 tỷ đồng. Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi gần 95 tỷ đồng...

Trong kỳ, ngân hàng tăng 40% chi phí hoạt động lên mức 8.449 tỷ đồng. Bù lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được tiết giảm 38% chỉ còn 502 tỷ đồng. Qua đó, ngân hàng báo lãi trước thuế gần 17.420 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung nửa đầu năm, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 32% lên mức 36.793 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế cũng tăng 33% lên mức 29.222 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, quy mô tổng tài sản của Vietcombank mở rộng thêm 9% so với đầu năm, lên mốc gần 2,66 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5%, đạt gần 1,76 triệu tỷ đồng. Tiền gửi từ khách hàng tăng 3% lên gần 1,73 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của Vietcombank ghi nhận gần 10.737 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, qua đó tỷ lệ nợ xấu nhích nhẹ lên 0,61%.

Ngày 24/7 vừa qua, Vietcombank đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng.

Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ phải chi khoảng hơn 3.760 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán 27/8/2026.