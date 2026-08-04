Hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, Bộ Tài chính muốn sửa quy định liên quan đến hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến áp dụng từ 1/1/2027

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước về việc phối hợp điều hành tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM).

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp liên quan đến công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước (NQNN)

Trong đó, Bộ ưu tiên sử dụng nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để cho ngân sách trung ương vay, vừa bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi ngân sách trong bối cảnh việc phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường chưa thuận lợi, vừa góp phần giảm chi phí vay cho ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2026 đến nay, ngân sách trung ương đã vay từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi khoảng 262.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngân sách trung ương dự kiến tiếp tục vay thêm khoảng 220.000-280.000 tỷ đồng từ nguồn vốn này.

Đối với phần ngân quỹ nhà nước tạm thời chưa sử dụng, nguồn vốn được sử dụng để thực hiện mua lại trái phiếu Chính phủ và gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ, đồng thời hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho nền kinh tế.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2025/NĐ-CP), hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại được quy định tối đa bằng 50% khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thường xuyên duy trì số dư tiền gửi có kỳ hạn ở mức xấp xỉ hạn mức tối đa được phép.

Đến nay, dư nợ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại hệ thống ngân hàng đạt khoảng 740.000 tỷ đồng, cao hơn trên 250.000 tỷ đồng so với đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, dư nợ mua bán lại trái phiếu Chính phủ hiện ở mức khoảng 40.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng số dư ngân quỹ nhà nước đang được Kho bạc Nhà nước cung ra thị trường hiện vào khoảng 780.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết đang rà soát để sửa đổi Nghị định số 24/2016/NĐ-CP theo hướng không quy định cụ thể hạn mức tiền gửi có kỳ hạn tại nghị định của Chính phủ mà giao Bộ Tài chính chủ động điều hành, thay vì áp dụng mức trần như hiện nay.

Theo Bộ, dự kiến nghị định mới sẽ được trình Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Để tiếp tục phối hợp quản lý, điều hành nguồn tiền gửi ngân quỹ nhà nước tại hệ thống ngân hàng, Bộ Tài chính cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng, qua đó bổ sung thanh khoản cho hệ thống theo chỉ đạo tại Nghị quyết 168/NQ-CP.

Trường hợp vẫn cần thiết tiếp tục tăng số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ trước ngày 15/8/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết nhằm điều chỉnh hạn mức gửi tiền hiện được quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2025/NĐ-CP).