Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Có 4 ngân hàng chủ động bố trí 220.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Thanh Hà tại buổi họp báo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trả lời câu hỏi về kịch bản điều hành để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỉ giá.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng 8,18%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn khó lường, mâu thuẫn địa chính trị ở Trung Đông và căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, ông Hà cho rằng kết quả như vậy rất tích cực đối với một nền kinh tế đang mới nổi và đang phát triển như Việt Nam.

Lạm phát bình quân 7 tháng ở mức 4,39%, còn lạm phát cơ bản là 4,19%, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, ông Hà thừa nhận tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm cũng chưa được như kỳ vọng và áp lực đối với 6 tháng cuối năm là rất lớn.

“Chúng ta còn 5 tháng nữa để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%. Cho nên kịch bản điều hành của Chính phủ được đề ra rất chi tiết”, ông nói.

Theo ông Hà, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đánh giá đây là khía cạnh cũng rất quan trọng đối với nền kinh tế và với hệ thống ngân hàng nên đã thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại cấp tín dụng đối với các dự án lớn, đặc biệt là 18 dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm có tính chất lan tỏa, liên kết và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương. Đồng thời điều chỉnh tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 30% đến 40%, tạo thêm dư địa cho việc cấp tín dụng không chỉ ngắn hạn mà trung dài hạn cho các dự án trọng điểm của đất nước hoặc của các địa phương.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cho phép các ngân hàng thương mại được không tính vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hạng mục cho vay đối với nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và khu chế xuất, tạo điều kiện để các ngân hàng cung ứng vốn, tăng thêm tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và mang tính chất an sinh.

Về phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết luôn tạo dư địa cân đối vốn cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng góp phần phát triển kinh tế. Ngày 30/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỉ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từ 20% đến 50% để tạo thêm dư địa cho các ngân hàng thương mại trong cấp tín dụng và chính sách này áp dụng trong 2 năm, từ 1/8 năm nay cho đến hết ngày 31/7/2028.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi, giảm lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Đến nay, các ngân hàng thương mại nhà nước (4 ngân hàng thương mại nhà nước) đã đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay gói ưu đãi này. Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm trong một vài ngày tới.

Phó Thống đốc cho biết hệ thống ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế. Từ trước tới nay, Ngân hàng Nhà nước luôn đảm bảo thanh khoản thanh toán cho thị trường liên ngân hàng bằng các công cụ, biện pháp như thị trường mở hàng ngày, cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng với các kỳ hạn, khối lượng rất linh hoạt theo yêu cầu của thị trường.

Điều này hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho các tổ chức tín dụng nhằm ổn định thị trường tiền tệ và qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, cho các ngân hàng thương mại trong một số thời điểm thanh khoản có nhu cầu và áp lực lớn.

Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành để điều chỉnh cho các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí hợp lý. Kết quả là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định và duy trì ở mức hợp lý, thanh khoản tốt.

Về tỉ giá, theo Phó Thống đốc, đây là một biến số rất quan trọng. Trên cơ sở quan hệ cung cầu về biến động xuất nhập khẩu, về đầu tư, về vay nợ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỉ giá linh hoạt và phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần giảm thiểu các cú sốc bên ngoài và phối hợp đồng bộ các công cụ giải pháp khác như lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hay thanh khoản của đồng Việt Nam nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt và tỉ giá cơ bản ổn định, ở mức ngang bằng mức cuối năm ngoái.

"Ngày hôm nay, Đồng Việt Nam có lên giá nhẹ, tức là tỉ giá có giảm so với cuối năm 2025. So với đồng tiền của các nước trong khu vực và một số nước đồng tiền chính trên thế giới, đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất. Rõ ràng với tỉ giá ổn định như vậy, chúng ta đã hạn chế được mức thấp nhất yếu tố lạm phát nhập khẩu do tỉ giá. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thanh khoản ngoại tệ được đảm bảo", ông Hà nhấn mạnh.

Với các giải pháp đồng bộ như vậy, đến ngày 29/7 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng và so với cuối năm ngoái tăng 8,38%. Cơ cấu tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các ngành, lĩnh vực động lực của nền kinh tế theo đúng chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.







