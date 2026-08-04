Ngân hàng lớn nhất hệ thống vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng, trong khi giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được cập nhật, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-11 tháng và 13-36 tháng đồng loạt được nâng lên 7,2%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng được BIDV niêm yết ở mức 7,4%/năm, cao nhất trong biểu lãi suất huy động trực tuyến của ngân hàng.

So với trước, BIDV đã tăng 0,6 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn 6-12 tháng và tăng 0,4 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn 13-36 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-5 tháng được BIDV giữ nguyên, với mức cao nhất 4,75%/năm, tương đương trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Với đợt điều chỉnh này, BIDV trở thành ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất trong nhóm Big4. Cụ thể, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng của BIDV được nâng lên 7,4%/năm, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với mức 6,8%/năm đang được Agribank, Vietcombank và VietinBank niêm yết. Đối với các kỳ hạn 6-11 tháng và 13-36 tháng, BIDV áp dụng mức 7,2%/năm, trong khi ba ngân hàng quốc doanh còn lại vẫn duy trì ở 6,6-6,8%/năm, tạo khoảng cách từ 0,4-0,6 điểm phần trăm.

Sau đợt điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động của BIDV cũng vươn lên nhóm có lãi suất huy động niêm yết cao nhất hệ thống.

Hiện nay, đa số ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến trong khoảng 6,5-7,0%/năm. Chỉ một số ít ngân hàng áp dụng mức từ 7,2-7,3%/năm, chủ yếu là các ngân hàng quy mô nhỏ hoặc trung bình nhằm tăng sức cạnh tranh trong huy động vốn. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại quy mô lớn như MB, ACB, HDBank, Sacombank, Techcombank cũng chỉ niêm yết lãi suất cao nhất trong khoảng từ 7% trở xuống.

BIDV hiện là ngân hàng có quy mô lớn nhất hệ thống về cả tài sản, huy động và dư nợ cho vay khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,44 triệu tỷ đồng, tăng 3,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,4%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt gần 2,26 triệu tỷ đồng, tăng 1,7%.