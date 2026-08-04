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Một ngân hàng chuẩn bị đưa cổ phiếu lên Upcom, giá tham chiếu 10.000 đồng/cp

| | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng chuẩn bị đưa cổ phiếu lên Upcom, giá tham chiếu 10.000 đồng/cp

Ngày 12/8 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PCB trên Upcom.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho biết ngày 3/8 đã nhận được văn bản của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PCB trên Upcom là 12/8/2026, giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên là 10.000 dồng/cp.

Với biên độ +/-40% trong phiên giao dịch đầu tiên trên Upcom, giá sàn và giá trần tương ứng là 6.000 - 14.000 đồng/cp.

Trước đó, theo Quyết định số 947/QĐ-SGDHN do HNX ban hành, PVcomBank được chấp thuận đăng ký giao dịch toàn bộ 900 triệu cổ phiếu phổ thông trên hệ thống giao dịch UPCoM với mã chứng khoán PCB. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch tính theo mệnh giá đạt 9.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thị trường có tổng cộng 27 cổ phiếu ngân hàng đang được giao dịch trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM. Sự gia nhập của PVcomBank trong thời gian tới sẽ chính thức đưa mã PCB trở thành cổ phiếu ngân hàng thứ 28 giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.﻿

Về kết quả kinh doanh của PVcomBank, báo cáo tài chính quý 2/2026 vừa được công bố ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ. Tổng tài sản ngân hàng tăng 5,6%, đạt 278.431 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7%, đạt 162.401 tỷ đồng. Tiền gưi của khách hàng giảm 0,72%, xuống 200.097 tỷ đồng.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ngân hàng

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