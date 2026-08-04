Global Banking & Finance Review Awards 2026 là giải thưởng thường niên do tạp chí tài chính quốc tế có trụ sở tại Anh - Global Banking & Finance Review tổ chức, nhằm tôn vinh các tổ chức có thành tích nổi bật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trên phạm vi toàn cầu. Kết quả được đưa ra dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt và minh bạch do đội ngũ của Global Banking & Finance Review phối hợp cùng hội đồng chuyên gia tài chính độc lập thực hiện.

SHB được Global Banking & Finance Review vinh danh là Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam năm 2026

Theo đánh giá của Global Banking & Finance Review, SHB ghi dấu ấn nổi bật tại hạng mục "Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam" khi đáp ứng xuất sắc hầu hết các tiêu chí xét chọn. Ngân hàng sở hữu danh mục sản phẩm tiết kiệm đa dạng, mức lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn linh hoạt cùng khả năng tích hợp mạnh mẽ trên nền tảng ngân hàng số. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng mở, quản lý và theo dõi các khoản tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi thông qua các kênh trực tuyến và ứng dụng ngân hàng an toàn, thuận tiện.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, SHB còn chú trọng triển khai các chương trình nâng cao kiến thức tài chính và các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua đó, ngân hàng góp phần lan tỏa thói quen tiết kiệm bền vững, khuyến khích người dân và doanh nghiệp nhỏ xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, hướng tới sự phát triển ổn định và thịnh vượng.

"Việc SHB được vinh danh là Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam năm 2026 là minh chứng cho năng lực hoạt động vững mạnh, phát triển các giải pháp tiết kiệm sáng tạo và cam kết nhất quán trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. SHB đã thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt, sự xuất sắc trong vận hành và định hướng rõ ràng trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. "Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới toàn thể đội ngũ SHB về thành tích nổi bật này tại Global Banking & Finance Review Awards 2026", nhà báo Barnali Pal Sinha của Global Banking & Finance Review chia sẻ.

Theo đại diện SHB, giải thưởng này tiếp tục khẳng định vị thế của SHB là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực huy động và dịch vụ tiết kiệm, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ và hội nhập quốc tế.

"Giải thưởng phản ánh năng lực của SHB trong việc kết hợp giữa nền tảng tài chính vững mạnh, đổi mới công nghệ và sự thấu hiểu khách hàng để tạo ra các giải pháp tiết kiệm phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế số. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển của SHB từ một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng trên toàn bộ hành trình quản lý và gia tăng giá trị tài sản", đại diện SHB chia sẻ.

Nâng tầm trải nghiệm, mang đến giá trị bền vững cho khách hàng

Những năm gần đây, nhu cầu của khách hàng Việt Nam đối với sản phẩm tiết kiệm đã thay đổi rõ rệt. Bên cạnh lãi suất, khách hàng ngày càng quan tâm đến sự linh hoạt, thuận tiện và khả năng đồng hành cùng các mục tiêu tài chính trong cuộc sống.

Với vị thế Ngân hàng TMCP tư nhân TOP 5 Việt Nam, SHB không ngừng đổi mới, phát triển dịch vụ tiết kiệm từ sản phẩm truyền thống thành hệ sinh thái tiết kiệm toàn diện, an toàn và lấy khách hàng làm trung tâm. Ngân hàng triển khai các sản phẩm tiết kiệm theo mục tiêu, gửi góp tự động và theo dõi tích lũy trực tuyến, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính cho các cột mốc quan trọng như mua nhà, giáo dục hay nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu tài chính phát sinh mà vẫn tối ưu lợi ích sinh lời. Trên nền tảng số SHB SAHA, khách hàng có thể mở, quản lý và theo dõi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện và minh bạch. SHB cũng tích hợp các công cụ quản lý tài chính cá nhân (PFM), hoàn thưởng, cầm cố sổ tiết kiệm trực tuyến và cảnh báo giao dịch thời gian thực, giúp khách hàng quản lý tài sản hiệu quả trên một nền tảng số thống nhất.

SHB đang chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới".

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực tiết kiệm, SHB còn ghi dấu ấn ở nhiều mảng dịch vụ khác, đặc biệt là các giải pháp tài chính dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh. Ngân hàng vừa được The Asian Banker vinh danh với giải pháp tài chính tiêu biểu cho phân khúc này, ghi nhận những nỗ lực trong việc thiết kế sản phẩm phù hợp với thực tiễn kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận tài chính.

Thời gian qua SHB cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh như: TOP 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune SEA 500); TOP 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín (Vietnam Report); 4 giải thưởng lớn tại Asian Banking & Finance Awards 2026… Việc liên tiếp được trao tặng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế là minh chứng cho sự ghi nhận toàn diện đối với SHB, từ chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động đến uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng đổi mới nhằm mang đến giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, SHB định hướng phát triển hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, với mục tiêu trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trên nền tảng công nghệ, SHB ứng dụng "5 First": Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.