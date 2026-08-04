Một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm ngay đầu tháng 8, lên nhóm cao nhất hệ thống

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới, có hiệu lực từ ngày 3/8/2026. Theo đó, ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6-25 tháng ở cả kênh trực tuyến và tại quầy. Riêng kênh trực tuyến, lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng cũng được điều chỉnh tăng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng được nâng lên 4,7%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với trước. Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 4,75%/năm, tương đương mức trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với các kỳ hạn 6-25 tháng, LPBank tăng đồng loạt 0,3 điểm phần trăm, đưa lãi suất huy động vượt mốc 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng được nâng lên 7,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 24-25 tháng đạt 7,3%/năm - mức cao nhất trong biểu lãi suất trực tuyến; các kỳ hạn 13-18 tháng được niêm yết ở mức 7,25%/năm. Các kỳ hạn 36-60 tháng tiếp tục được giữ nguyên ở mức 6,2%/năm.

Đối với tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, LPBank không điều chỉnh lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 4,4%/năm, trong khi các kỳ hạn 4-5 tháng duy trì ở 4,6%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn từ 6-25 tháng được đồng loạt tăng thêm 0,3 điểm phần trăm. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng đạt 6,5%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng là 6,7%/năm; các kỳ hạn 15-18 tháng được áp dụng mức 6,8%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại quầy là 6,9%/năm, áp dụng đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 24-25 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với các kỳ hạn dài 36-60 tháng, LPBank tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 6,2%/năm.

Sau đợt điều chỉnh, chênh lệch lãi suất giữa hai kênh huy động tiếp tục được duy trì. Ở hầu hết các kỳ hạn từ 6-25 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao hơn 0,2-0,4 điểm phần trăm so với gửi tại quầy. Đáng chú ý, khách hàng gửi online có thể hưởng mức lãi suất từ 7,1%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng, trong khi mức cao nhất đạt 7,3%/năm tại các kỳ hạn 12 tháng và 24-25 tháng.

Sau đợt điều chỉnh này, LPBank là một trong những ngân hàng có biểu lãi suất niêm yết cao nhất trên thị trường.