Giá vàng miếng, vàng nhẫn ngày 4/8 tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý,...

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Khảo sát đầu giờ sáng ngày 4/8 , giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ ở chiều mua vào so với chốt phiên trước, trong khi giá bán ra hầu như không thay đổi.

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, lên 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra tiếp tục giữ ở mức 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá về 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên chiều bán ra, lên 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Sau đợt điều chỉnh này, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng thu hẹp còn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 3,5 - 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng và bạc giao ngay đồng loạt tăng trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Hai tại Mỹ, khi đà lao dốc của giá dầu thô và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại thời điểm đóng cửa, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.056,60 USD/ounce, tăng 0,37%, trong khi giá bạc giao ngay tăng 0,87%, lên 57,94 USD/ounce.

Sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với triển vọng lãi suất. Trong cuộc họp tuần trước, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,50% - 3,75% với tỷ lệ bỏ phiếu 9-3, trong đó có ba thành viên ủng hộ tăng thêm 25 điểm cơ bản.

Những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sau cuộc họp được thị trường đánh giá là mang lập trường "diều hâu". Mặc dù Fed chưa nâng lãi suất ngay lập tức, nhưng cũng chưa phát tín hiệu đủ rõ ràng để khẳng định rủi ro lạm phát đã giảm bớt.

Sau đó, chỉ số lạm phát PCE tháng 6 hạ nhiệt xuống 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi giảm còn 3,3%. Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 197.000, còn chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 7 đạt 55,6 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz đã hạ nhiệt nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran và thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng như kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Phía Iran phủ nhận việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ, song cho biết vẫn đang trao đổi với Oman về vấn đề lưu thông qua eo biển này.

Đối với thị trường vàng, tác động mang tính hai chiều. Một mặt, căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu. Mặt khác, giá dầu giảm giúp giảm áp lực lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Bà Daniela Hathorn , chuyên gia phân tích cấp cao tại Capital.com, nhận định việc Mỹ và Iran nối lại các nỗ lực ngoại giao là "một bước đi đúng hướng", nhưng cũng lưu ý rằng diễn biến trong tuần tới vẫn tiềm ẩn nhiều bất định.

Theo bà, điều này cũng phản ánh đúng diễn biến trên thị trường kim loại quý khi cả vàng và bạc vẫn duy trì đà tăng, song chưa đủ động lực để bứt phá khỏi vùng tích lũy hình thành sau cuộc họp của Fed và những biến động liên quan đến eo biển Hormuz.