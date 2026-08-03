Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 3/8 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,...

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Khảo sát đầu giờ sáng ngày 3/8, giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động so với chốt phiên cuối tuần. Các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá ở mức 137 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết cao nhất, ở mức 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch ở mức 136,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; trong khi DOJI và Phú Quý cùng niêm yết 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn dao động từ 4 - 4,5 triệu đồng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng 3/8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vẫn giữ ổn định trên mốc 4.000 USD/ounce nhờ lực mua bắt đáy cùng các tín hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt.

Tuy nhiên, đà phục hồi của vàng vẫn bị kìm hãm bởi lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở mức cao và lo ngại giá dầu tăng sẽ tiếp tục gây áp lực lên lạm phát.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới. Ông cho rằng thị trường vẫn cần thêm thời gian để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed cũng như diễn biến xung đột tại Trung Đông. Khi các yếu tố bất định dần được tháo gỡ, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, đồng USD có thể suy yếu, từ đó tạo thêm dư địa tăng cho giá vàng.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao của Barchart.com, cũng nghiêng về kịch bản đi ngang. Theo ông, dù dòng tiền ngắn hạn liên tục dịch chuyển giữa các loại tài sản nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để bổ sung dự trữ vẫn chưa thay đổi. Điều này phản ánh những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu và tiếp tục đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ cho giá vàng.

Trong khi đó, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý. Theo ông, việc giá vàng nhiều lần giữ vững ngưỡng 4.000 USD/ounce cho thấy lực mua tại vùng giá này vẫn rất tốt. Dù lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên vàng, chuyên gia này cho rằng xu hướng tăng trong dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ nếu mốc hỗ trợ quan trọng nói trên tiếp tục được bảo vệ.