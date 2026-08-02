Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng hôm nay ngày 2/8

Giá vàng hôm nay (2/8)

Đối với vàng miếng, hiện SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 137 – 141 triệu đồng/lượng; Mi Hồng áp dụng mức 137,3 – 139 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn 9999 phổ biến 136 - 138 triệu đồng/lượng chiều mua và 140 - 142 triệu đồng/lượng chiều bán.

Diễn biến giá vàng tuần qua (27/7 – 2/8)

Tuần qua, giá vàng miếng SJC dao động khoảng 137-139 triệu đồng (mua vào) và 141-143 triệu đồng (bán ra), đạt đỉnh vào phiên 28/7, các phiên còn lại chủ yếu điều chỉnh giảm, hiện về gần vùng thấp nhất tuần.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn tuần qua dao động khoảng 137-140 triệu đồng (mua vào) và 141-144 triệu đồng (bán ra), cũng lập đỉnh tuần vào 28/7, sau đó phổ biến giảm và neo quanh 138 triệu đồng trước khi lùi về mức thấp nhất tuần vào phiên hôm nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần này ở mức 4.041 USD/ounce. Kim loại quý trải qua thêm một tuần biến động mạnh khi lực mua bắt đáy cùng dữ liệu lạm phát hạ nhiệt giúp kim loại quý giữ vững ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và những lo ngại về áp lực lạm phát do giá dầu leo thang đã hạn chế đà phục hồi của vàng.﻿

Dự báo giá vàng tuần tới﻿

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall hiện chia đều thành ba quan điểm: lạc quan, bi quan và trung lập đối với triển vọng giá vàng. Trong khi đó, tâm lý của nhóm nhà đầu tư cá nhân (Main Street) đã không còn nghiêng về xu hướng tăng sau khi giá vàng thêm một lần nữa thất bại trong nỗ lực bứt phá lên các vùng đỉnh mới.﻿

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng nhiều khả năng không có nhiều thay đổi trong tuần tới. "Giá vàng cần thêm thời gian dao động lên xuống trước khi thị trường đưa ra kết luận về triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần sự rõ ràng hơn về xung đột tại Trung Đông. Khi cuộc xung đột kết thúc, đồng USD sẽ mất dần vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, qua đó tạo động lực tích cực cho vàng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường vẫn cần thêm thông tin trước khi có thể bứt phá một cách thuyết phục", ông nói.

Đồng quan điểm, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Theo ông, bản chất của thị trường vàng hiện chưa có nhiều thay đổi. Trong khi các nhà đầu tư liên tục luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm tài sản để tìm kiếm những nhịp tăng hoặc giảm mạnh trong ngắn hạn, thì các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đều đặn gia tăng dự trữ vàng. Theo ông, đây mới là tín hiệu đáng chú ý hơn, bởi nó phản ánh những rủi ro kinh tế vẫn đang âm ỉ tồn tại.

Trong khi đó, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com, vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng. "Mốc 4.000 USD/ounce vẫn đang được bảo vệ khá tốt trên thị trường giao ngay. Việc lợi suất trái phiếu tăng là yếu tố bất lợi đối với vàng, nhưng bất chấp điều đó, lực mua vẫn liên tục xuất hiện quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Vì vậy, tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong dài hạn cho đến khi thị trường xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để thay đổi nhận định này", ông cho biết.﻿