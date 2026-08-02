Những chính sách mới liên quan hoạt động ngân hàng có hiệu lực từ tháng 8/2026

Nâng trần vay nhỏ và linh hoạt cơ chế thu nợ để kích thích tín dụng

Thông tư 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư 29 là điều chỉnh hạn mức khoản vay giá trị nhỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, mức vay tối đa được nâng lên 200 triệu đồng đối với quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng khác, thay cho mức 100 triệu đồng trước đây.

Việc điều chỉnh hạn mức lên 400 triệu đồng nhằm phù hợp hơn với nhu cầu vốn thực tế, trong bối cảnh quy mô các khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

Bên cạnh việc nâng hạn mức khoản vay nhỏ, Thông tư cũng sửa đổi quy định về thu hồi nợ quá hạn. Theo đó, khi phát sinh nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước, sau đó mới thu lãi vay. Trước đây, thứ tự thu nợ gốc và lãi được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng tín dụng.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng tháo gỡ cơ chế nhận biết khách hàng (eKYC) đối với vay online, qua đó, đơn giản hóa thủ tục, gia tăng tiếp cận vốn và thúc đẩy dòng chảy tín dụng bán lẻ.

Mở rộng hành lang pháp lý cho thuê tài chính và số hóa giao dịch tín dụng

Thông tư số 31/2026/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp và công ty cho thuê tài chính. Thông tư gồm 5 chương, 36 điều, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Thông tư này mở rộng danh mục tài sản được cho thuê tài chính, bổ sung phương tiện vận tải (đối với tàu biển chỉ áp dụng với tàu vận tải biển nội địa) và các loại quyền tài sản như phần mềm, quyền khai thác, tài sản trí tuệ và dữ liệu. Đồng thời, nâng giá trị khoản cho thuê tài chính giá trị nhỏ từ không quá 100 triệu đồng lên không quá 400 triệu đồng.

Đối với hoạt động cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử, Thông tư bổ sung quy định về quy trình xét duyệt và bãi bỏ quy định giới hạn giá trị khoản cho thuê tài chính được xét duyệt theo phương thức điện tử.

Ngoài ra, Thông tư 31/2026/TT-NHNN còn nâng ngưỡng tổng mức dư nợ tín dụng của bên thuê tài chính phải cung cấp thông tin về người có liên quan cho bên cho thuê tài chính từ mức bằng hoặc lớn hơn 0,5% vốn tự có lên mức bằng hoặc lớn hơn 1% vốn tự có của bên cho thuê tài chính.

Quy định mới về hoạt động cho vay đầu tư ra nước ngoài

Thông tư số 32/2026/TT-NHNN thay thế Thông tư số 36/2018/TT-NΗΝΝ ngày 25/12/2018 quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là chuẩn hóa các quy định về nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay để góp vốn thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài; góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó; hoặc thực hiện các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Thông tư cũng quy định mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, dự án đầu tư ra nước ngoài, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng và khả năng nguồn vốn của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, mức cam kết cho vay tối đa tại hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay của một tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài không được vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng tại dự án.

Trường hợp khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để thực hiện cùng một dự án đầu tư ra nước ngoài, tổng mức cam kết cho vay của các tổ chức tín dụng cũng không được vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng tại dự án.

Phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 24/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô và Thông tư 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; có hiệu lực thi hành từ ngày 3/8/2026.

Thông tư 24/2026/TT-NHNN được xây dựng gồm 3 chương, 6 điều. Trong đó, Chương I sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-NHNN về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô; Chương II sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2024/TT-NHNN về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; Chương III quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Thông tư quy định NHNN chi nhánh Khu vực có trách nhiệm tiếp nhận hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ và chính sách dự phòng rủi ro của quỹ tín dụng nhân dân; thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với đơn vị trực thuộc của ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại

Thông tư số 27/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2024/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2026.

Thông tư sửa đổi quy định về trách nhiệm thông báo tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức tín dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản đến NHNN bằng hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có). Đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông báo được gửi về Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng; riêng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vĩ mô của NHNN chi nhánh Khu vực gửi về NHNN chi nhánh Khu vực nơi đặt trụ sở.

Thông tư cũng quy định trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các đơn vị phải gửi kết quả kiểm toán độc lập cho NHNN theo các hình thức nêu trên và đúng đầu mối tiếp nhận theo quy định.

Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thông tư số 26/2026/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có hiệu lực thi hành từ ngày 9/8/2026.

Theo Thông tư này, các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động mà VDB phải thường xuyên duy trì bao gồm: Giới hạn cấp tín dụng; Tỷ lệ dự trữ thanh khoản và Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay.

Về giới hạn cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng của VDB được xác định theo tổng mức dư nợ cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (không bao gồm các khoản tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam không chịu rủi ro) đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan quy định tại Điều 7 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 78/2023/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế khác (nếu có).

Về tỷ lệ dự trữ thanh khoản, Thông tư quy định VDB phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu là 0,6%.

Về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay, VDB phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay tối đa là 95%.

NHNN bổ sung báo cáo điện tử vào quy định về chế độ báo cáo định kỳ

Thông tư số 28/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2019/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo định kỳ của NHNN, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2026.

Theo Thông tư, khoản 1 Điều 1 của Thông tư 09/2019/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung theo hướng làm rõ phạm vi điều chỉnh, bao gồm nguyên tắc, nội dung và yêu cầu về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Đáng chú ý, Thông tư bổ sung Điều 7a quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện thông qua hệ thống thông tin, phần mềm và chữ ký số để gửi, nhận, tổng hợp và quản lý báo cáo định kỳ bằng phương tiện điện tử, thay thế việc gửi, nhận báo cáo bằng văn bản giấy.