Xuất hiện nhiều lô trái phiếu lãi suất 'khủng'

Chạy đua lãi suất

Mới đây, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal công bố hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã CIC12601 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ trong nước trong hai ngày 16-17/7/2026, có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/7/2031.

Hai kỳ tính lãi đầu tiên được cố định 12,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 12,5%/năm. Đây là một trong những mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay.

Theo dữ liệu từ HNX, đây cũng là lần đầu tiên Hạ tầng Crystal huy động vốn qua kênh trái phiếu kể từ khi đi vào hoạt động. Doanh nghiệp thành lập vào tháng 6/2025, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản, tức mới chỉ hơn một năm tuổi. Với vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng, quy mô lô trái phiếu vừa phát hành tương đương khoảng 71% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Nhiều lô trái phiếu mới phát hành có lãi suất trên 10%/năm. Dữ liệu: VMBA

Cũng trong tháng 7, CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà cũng vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã BNC12601 với giá trị 420 tỷ đồng. Lãi suất 11,5%/năm trong 4 kỳ đầu, các kỳ sau tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng Big4 cộng thêm 4,5%/năm (tối thiểu 10,5%/năm).Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và đáo hạn ngày 17/7/2031. Đây là doanh nghiệp vận hành khu du lịch Bà Nà Hills của Sun Group.

Thị trường còn ghi nhận một số lô trái phiếu có lãi suất hai con số , như Vinhomes phát hành hai lô trái phiếu tổng trị giá 3.000 tỷ đồng với lãi suất 12,5%/năm cho hai kỳ đầu và mức sàn 12,5%/năm cho các kỳ sau. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) huy động 119 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm….

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 6 của FiinGroup, lãi suất phát hành bình quân của nhóm bất động sản trong tháng 6 đã lên khoảng 12%/năm. Mặt bằng này cao hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng và phản ánh sự khác biệt về mức độ tín nhiệm cũng như nhu cầu thu hút dòng vốn của các doanh nghiệp địa ốc.

Áp lực đáo hạn

Dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 281.205 tỷ đồng.

Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh mua lại trước hạn trái phiếu có thời gian lưu hành thực tế dưới 2 năm. Số liệu: FiinGroup

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn cũng diễn ra rất mạnh. Báo cáo của FiinGroup cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị mua lại đạt 155.500 tỷ đồng, tăng gần 20%. Riêng quý II, các tổ chức tín dụng đã mua lại khoảng 130.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm hơn 93% toàn thị trường. Một số ngân hàng có giá trị mua lại lớn gồm ACB với khoảng 15.000 tỷ đồng, Techcombank 14.500 tỷ đồng, MB 8.000 tỷ đồng và OCB 6.700 tỷ đồng.

Theo FiinGroup, làn sóng mua lại diễn ra trong bối cảnh hoạt động phát hành mới của nhóm ngân hàng giảm mạnh. Sáu tháng đầu năm, nhóm này chỉ phát hành khoảng 99.900 tỷ đồng trái phiếu, giảm gần 50% so với cùng kỳ. Giá trị mua lại vì vậy cao hơn 37,1% lượng phát hành mới, khiến dư nợ trái phiếu ngân hàng giảm còn khoảng 641.000 tỷ đồng vào cuối quý II.

Về áp lực đáo hạn, nửa cuối năm dòng tiền phải chi trả dự kiến lên tới khoảng 192.500 tỷ đồng, trong đó ngân hàng chiếm khoảng 87.600 tỷ đồng và bất động sản khoảng 82.900 tỷ đồng.