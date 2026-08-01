Lãi suất ngân hàng 1/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Bước sang tháng 8, biểu lãi suất huy động niêm yết của các ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định. Sau những điều chỉnh cục bộ trong tháng trước, hầu hết ngân hàng đều giữ nguyên biểu lãi suất, cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn chưa có thêm diễn biến mới.

Nhóm lãi suất từ 7%/năm vẫn giữ nguyên

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường với 7,8%/năm . Không chỉ dẫn đầu ở kỳ hạn 12 tháng, ACB còn áp dụng 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng thứ hai là Saigonbank với 7,2%/năm , tiếp theo là Bac A Bank với 7,1%/năm .

Bốn ngân hàng còn lại trong nhóm có lãi suất từ 7%/năm gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB, cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, thị trường hiện vẫn có 7 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Phần lớn ngân hàng duy trì lãi suất quanh 6,5-6,9%/năm

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB với cùng mức 6,9%/năm .

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì cùng một biểu lãi suất: 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

MSB cũng niêm yết 6,8%/năm , trong khi Techcombank áp dụng 6,75%/năm .

Ở nhóm tiếp theo, Nam A Bank và Sacombank cùng duy trì mức 6,6%/năm ; BaoViet Bank và SHB cùng ở mức 6,5%/năm ; NCB niêm yết 6,4%/năm , còn MB là 6,35%/năm .

Diễn biến này cho thấy vùng lãi suất 6,5-6,9%/năm vẫn là mặt bằng phổ biến nhất trên thị trường đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm dưới 6,5%/năm chưa có thay đổi

ABBank và TPBank tiếp tục áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , trong khi VPBank giữ mức 6%/năm .

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, PVcomBank áp dụng 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Mặt bằng lãi suất bước sang tháng mới trong trạng thái ổn định

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng vẫn duy trì ở mức 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm .

Việc biểu lãi suất gần như không thay đổi khi bước sang tháng 8 cho thấy các ngân hàng vẫn đang duy trì chính sách huy động vốn ổn định. Dù vẫn có một số nhà băng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên để tăng sức cạnh tranh, phần lớn tổ chức tín dụng vẫn tập trung trong vùng 6,5-6,9%/năm , phản ánh mặt bằng lãi suất huy động chưa xuất hiện xu hướng tăng trên diện rộng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 1/8/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo từng chi nhánh, đối tượng khách hàng, quy mô tiền gửi và các chương trình ưu đãi của từng ngân hàng.