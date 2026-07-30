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Lãi suất ngân hàng 30/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 30/7 cho thấy ACB vẫn là ngân hàng có lãi suất cao nhất với 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 30/7 không ghi nhận thêm sự điều chỉnh mới từ các ngân hàng. Sau những đợt điều chỉnh cục bộ trong tuần trước, mặt bằng lãi suất nhìn chung tiếp tục ổn định, với phần lớn tổ chức tín dụng giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết.

7 ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường khi niêm yết 7,8%/năm. Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn trung hạn, với 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Xếp sau là Saigonbank với 7,2%/năm, Bac A Bank với 7,1%/năm.

Bốn ngân hàng còn lại trong nhóm gồm MBV, VCBNeo, VIB và PGBank cùng áp dụng 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, hiện có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm lãi suất 6,8-6,9%/năm vẫn chiếm ưu thế

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì cùng một biểu lãi suất, với 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng.

MSB cũng giữ mức 6,8%/năm, trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm.

BaoViet Bank tiếp tục áp dụng mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng sau đợt điều chỉnh giảm trước đó. Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm, SHB ở mức 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm.

Nhiều ngân hàng duy trì lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm, còn VPBank giữ mức 6%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm, KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng duy trì mức 5,3%/năm.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Mặt bằng lãi suất chưa xuất hiện biến động mới

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng vẫn ở mức 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm.

Dù vẫn có một số ngân hàng duy trì mức lãi suất từ 7%/năm trở lên để tăng sức cạnh tranh trong huy động vốn, phần lớn tổ chức tín dụng tiếp tục giữ lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,5-6,9%/năm. Điều này cho thấy mặt bằng lãi suất huy động vẫn ổn định và chưa xuất hiện xu hướng điều chỉnh đồng loạt trên thị trường.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 30/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 29/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

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