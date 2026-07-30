Toàn cảnh lợi nhuận của 27 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026: Vietcombank gây bất ngờ lớn

(tiếp tục cập nhật)

VIB: LNTT 6 tháng tăng 3%

VIB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.180 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VIB vượt 580 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Huy động khách hàng đạt hơn 317 nghìn tỷ đồng, tăng 8%, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, tăng 4%.

VietABank: LNTT 6 tháng tăng 15,7%﻿

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 149.131 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt hơn 111.042 tỷ đồng, tăng 11,2%. Dư nợ cho vay đạt hơn 96.199 tỷ đồng, tăng 10%. ﻿

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 826 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. ﻿

Saigonbank: Lỗ 40 tỷ trong quý 2

Ngân hàng ghi nhận mức lỗ trước thuế 40 tỷ đồng trong Quý 2/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 76,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Saigonbank đạt 48 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế, giảm 72,41% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.670 tỷ đồng, tăng 0,83% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 22.205 tỷ đồng, tăng trưởng 1,06%. Tiền gửi từ khách hàng ghi nhận mức sụt giảm 4,26% so với đầu năm, lùi về 25.205 tỷ đồng.

LPBank: Lợi nhuận đi ngang

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng đạt 5.973 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành khoảng 40% kế hoạch năm. Riêng quý II/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm kết thúc Quý I. Với kết quả này, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đã tiệm cận mục tiêu 615.600 tỷ đồng của cả năm 2026.

Kienlongbank﻿: LNTT 6 tháng tăng 27,6%

KienlongBank công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này nâng tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm lên 1.176 tỷ đồng, tăng 27,6% so với nửa đầu năm 2025.﻿

Vietbank: Lợi nhuận quý 2 cao kỷ lục

Tại thời điểm 30/06, tổng tài sản Vietbank đạt gần 205 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 11%, đạt 120,3 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng đạt gần 104 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng quý II năm nay gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 777 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 944 tỷ, tăng 83,4% so với cùng kỳ.

ACB﻿: Lợi nhuận 6 tháng hơn 10.700 tỷ

Kết thúc 6 tháng đầu năm, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận ngân hàng sụt giảm nhẹ 0,4%. ﻿

Chất lượng tài sản ngân hàng duy trì vững chắc với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) đạt 105%.

ABBank: LNTT 6 tháng tăng 80%

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ngân hàng này là 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức 260,65 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138 nghìn tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao trên 12%.

Techcombank: Lợi nhụâ 6 tháng trên 18.500 tỷ

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Tại 30/06/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,273 triệu tỷ đồng tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm trước. Danh mục tín dụng ngân hàng trên cơ sở riêng lẻ, bao gồm các khoản cho vay dự án hạ tầng và nhà ở xã hội được loại trừ khỏi hạn mức tín dụng, tăng 14,3% so với đầu năm. Loại trừ các khoản cho vay ngoài hạn mức, tăng trưởng tín dụng ngân hàng riêng lẻ vẫn duy trì ở mức 11,6%.

VPBank: Lợi nhuận quý 2 gần 11.000 tỷ, cao nhất khối tư nhân

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt gần 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử ngân hàng.

MSB: Lợi nhuận 6 tháng tăng 8%

Kết thúc sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản đạt hơn 440.000 tỷ đồng. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện tích cực. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức 1,64, trong khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,83%, phản ánh chất lượng tài sản tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động (LDR) đạt 66,76%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn (MTLT) ở mức 26,89%.

PGBank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 66%

Tổng thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, đến từ nhiều mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ, tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 439,7 tỷ đồng, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm 2025.