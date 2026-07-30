Xuất hiện ngân hàng lãi gấp 25 lần cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận quý II tăng vọt

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - HoSE: BVB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 332 tỷ đồng, cao gấp 25 lần so với mức 13 tỷ đồng của quý II năm ngoái.

Trong quý II, thu nhập lãi thuần của BVBank đạt 895 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đóng góp gần như toàn bộ doanh thu của ngân hàng.

Ở mảng ngoài lãi, kết quả có sự phân hóa giữa các hoạt động. Hoạt động dịch vụ lỗ 9 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 4 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 21 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Điểm sáng nổi bật đến từ lãi thuần từ hoạt động khác, đạt 33 tỷ đồng, tăng 41,6% so với quý II/2025, góp phần bù đắp cho sự suy giảm của hoạt động dịch vụ.

Ngân hàng không phát sinh thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng như hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong kỳ.

Nhờ tăng trưởng của nguồn thu cốt lõi, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 942 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ.

Trong khi doanh thu tăng mạnh, BVBank đồng thời kiểm soát tốt chi phí. Tổng chi phí hoạt động giảm 7,2%, còn 453 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 490 tỷ đồng, tăng tới 149,7%, tương đương cao gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ.

Một yếu tố khác hỗ trợ lợi nhuận là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 13,6%, từ 183 tỷ đồng xuống còn 158 tỷ đồng.

Lợi nhuận nửa đầu năm vượt 437 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Ở các nguồn thu ngoài lãi, kinh doanh ngoại hối mang về 73 tỷ đồng, tăng 36,3%. Đáng chú ý nhất là lãi thuần từ hoạt động khác đạt 113 tỷ đồng, cao gấp hơn 4,6 lần cùng kỳ.

Ngược lại, hoạt động dịch vụ ghi nhận khoản lỗ thuần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 15 tỷ đồng.

Tính chung, tổng thu nhập hoạt động của BVBank trong 6 tháng đầu năm đạt 1.841 tỷ đồng, tăng 48,4%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 12,2%, lên 920 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng của doanh thu. Điều này giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 920 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tăng 14,1%, lên 373 tỷ đồng, lợi nhuận vẫn duy trì đà bứt phá nhờ nền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 547 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sau thuế, BVBank ghi nhận 437 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 487,3%, gần gấp 6 lần so với mức 74 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Tiền gửi khách hàng tăng gần 14%﻿

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 141.974 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm gần 8.930 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 83.385 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2025.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng đạt 81.338 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cuối năm trước. Mức tăng của tiền gửi cao gần gấp đôi tốc độ tăng tín dụng, cho thấy khả năng huy động vốn của BVBank tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh trong các quý tiếp theo.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của BVBank ở mức 2.686 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cuối năm 2025. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,69% lên 2,89%. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm nhẹ từ 46% xuống 44%.

Ở khía cạnh nhân sự, tính đến hết tháng 6, BVBank có 2.880 nhân viên, giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 26,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7% so với mức 23,2 triệu đồng của nửa đầu năm 2025.