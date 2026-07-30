Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 30/7 tăng mạnh tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải,...

Cập nhật giá vàng miếng SJC mới nhất, các đơn vị lớn gồm SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên 138,5 triệu (mua) và 142,5 triệu (bán).



Đố với vàng nhẫn trơn 9999, đà tăng diễn ra mạnh và khá đồng đều trên diện rộng. PNJ tăng mạnh nhất với 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137,5 – 142,4 triệu.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên 139,6 – 143,5 triệu.

SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 138 – 142 triệu. DOJI tăng nhẹ hơn, 0,5 triệu đồng/lượng, lên 138,5 – 142,5 triệu.

Mi Hồng tăng không đều hai chiều: giá mua tăng 0,7 triệu lên 139,5 triệu, còn giá bán chỉ tăng 0,4 triệu lên 141,2 triệu.



Nhìn chung, giá vàng trong nước tăng đồng loạt ở cả hai nhóm sản phẩm, với mức tăng phổ biến từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng ở vàng nhẫn – mạnh hơn so với mức tăng 1 triệu đồng/lượng khá đồng đều ở vàng miếng SJC.

Đáng chú ý, một số đơn vị như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI hiện có giá bán vàng nhẫn cao hơn cả vàng miếng SJC.

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Đầu giờ sáng ngày 30/7, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại tiệm vàng Mi Hồng, loại vàng này có giá 138,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 138,1 - 142,0 triệu đồng/lượng. PNJ áp dụng mức 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. DOJI và SJC lại giao dịch lần lượt là 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng và 137,0 - 141,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên trên mốc 4.100 USD/ounce rồi lại quay đầu giảm khoảng 20 USD xuống 4.080 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều 29/7 (giờ Mỹ), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và thị trường chứng khoán lao dốc, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn vẫn được hỗ trợ.﻿

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đồng loạt giảm mạnh sau quyết định của Fed, khi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) chịu áp lực bán mạnh, trong khi giá dầu leo thang làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.﻿

Tại châu Âu, các thị trường cũng chủ yếu đi xuống khi nhà đầu tư chịu tác động từ quyết định của Fed, căng thẳng tại Trung Đông và sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số STOXX Europe 600 giảm 0,29%; CAC 40 của Pháp mất 0,6%; DAX của Đức gần như đi ngang với mức giảm 0,01%, trong khi FTSE 100 của Anh tăng 0,34%.

Sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%. Tuy nhiên, lập trường chính sách vẫn được đánh giá là "diều hâu".

Có tới ba thành viên FOMC bỏ phiếu phản đối quyết định trên và ủng hộ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng nhấn mạnh rằng quyết định lần này không nên được coi là dấu hiệu Fed tạm dừng chu kỳ thắt chặt, đồng thời tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về 2% nhưng không đưa ra định hướng rõ ràng cho các bước đi tiếp theo.

Phản ứng của thị trường mang tính phòng thủ rõ nét: chứng khoán giảm sâu, đồng USD giữ vững sức mạnh, giá dầu tăng mạnh trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn neo ở mức cao. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,6%, còn chỉ số USD Index (DXY) duy trì trên ngưỡng 101 điểm.

Diễn biến này giúp vàng tiếp tục được hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn trước sự suy yếu của chứng khoán và rủi ro địa chính trị, song đồng thời cũng bị kìm hãm bởi kỳ vọng Fed có thể chưa kết thúc chu kỳ nâng lãi suất.

Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm chú ý khi tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng này vẫn mở cửa nhưng chịu áp lực lớn từ các hoạt động quân sự.

Iran đã nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực sau các đợt không kích của Mỹ và Saudi Arabia nhằm vào các lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn. Xung đột lan rộng tiếp tục đe dọa các tuyến vận tải hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh.

Giá dầu Brent tăng mạnh 7,3% lên 88,09 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao dịch quanh 84,79 USD/thùng. Đà tăng của giá dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó duy trì mặt bằng lợi suất trái phiếu ở mức cao và hạn chế dư địa tăng của giá vàng.

Theo giới phân tích, tác động đối với vàng hiện mang tính hai chiều. Một mặt, rủi ro địa chính trị và đà giảm của thị trường chứng khoán thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. Mặt khác, giá dầu tăng mạnh khiến kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu cùng đi lên, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Trên các thị trường tài chính, xu hướng chủ đạo là giá dầu tăng mạnh, chứng khoán giảm sâu, đồng USD giữ vững đà tăng, trong khi kim loại quý chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn.

Trong thời gian tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát diễn biến kỳ vọng lãi suất sau cuộc họp Fed, số liệu GDP của Mỹ công bố vào thứ Năm, báo cáo lạm phát PCE vào thứ Sáu cũng như những diễn biến mới tại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải Biển Đỏ.