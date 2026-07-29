Những ngân hàng báo lãi sụt giảm trong nửa đầu năm 2026

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 17 ngân hàng công bố hoặc hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Trong đó, phần lớn các nhà băng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ có 4 ngân hàng báo lãi đi lùi, gồm Saigonbank, Eximbank, Sacombank và LPBank.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) khi lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 48 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý II, ngân hàng ghi nhận lỗ trước thuế 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 76 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý II/2026.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thu nhập của hầu hết các mảng kinh doanh sụt giảm. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý II giảm hơn 62%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 62,4% lên hơn 64 tỷ đồng, khiến kết quả kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ.

Đứng thứ hai về mức giảm là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) với lợi nhuận trước thuế ước đạt 730 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin này được Tổng Giám đốc Trần Tấn Lộc công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của ngân hàng. Theo đó, Eximbank đã hoàn thành khoảng 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó, trong quý I, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 338 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ. Như vậy, lợi nhuận quý II ước đạt khoảng 392 tỷ đồng, cũng thấp hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối quý II, tổng tài sản Eximbank đạt khoảng 266.500 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng gần 200.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,88%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,5%.

Trong nhóm ngân hàng có lợi nhuận suy giảm còn có Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) . Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc Loic Faussier, lợi nhuận trước thuế sau khi trừ chi phí dự phòng của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1.900 - 2.000 tỷ đồng, giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ.

Sacombank đang ở tình thế rất nan giải khi NIM bị thu hẹp, tỷ lệ nợ xấu ước tính có thể tăng vọt lên 5,6%, chi phí dự phòng vì thế theo tính toán nhanh có thể bật tăng kỷ lục lên mức hơn 4.700 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng.

"Với sức ép chi phí vốn hiện tại và các tồn đọng từ quá khứ, thật khó để nói mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với Sacombank", ông Loic Faussier cho hay.﻿

Ngân hàng còn lại ghi nhận lợi nhuận đi xuống là Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank - Mã: LPB) với lợi nhuận trước thuế 5.973 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 10,2%, đạt 7.525 tỷ đồng, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh lên 1.552 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, đã làm bào mòn kết quả lợi nhuận.

Đến ngày 30/6, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.464 tỷ đồng, tăng 9,6%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 353.513 tỷ đồng, tăng 4,71%.

Trong khi 4 ngân hàng trên ghi nhận lợi nhuận sụt giảm, bức tranh chung của ngành vẫn khá tích cực. Theo thống kê từ 17 ngân hàng đã công bố kết quả, nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, thậm chí rất cao như ABBank (tăng 80%), Vietbank (79,4%), VPBank (68%), PGBank (65,7%) và BVBank (486% nhờ nền so sánh thấp). Đáng chú ý, GPBank lần đầu công bố lợi nhuận sau khi chuyển đổi mô hình, đạt khoảng 730 tỷ đồng, cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ.

Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng lợi nhuận vẫn là chủ đạo của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2026, dù áp lực trích lập dự phòng và chất lượng tài sản đang tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa các nhà băng.