Chủ tịch HĐQT BVBank: "Chúng tôi đang bước vào giai đoạn khai thác hiệu quả các nền tảng đã được đầu tư trong nhiều năm qua"

Sau nhiều năm chuẩn bị, cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 21/7 vừa qua, mở ra giai đoạn phát triển mới của nhà băng này. Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, với yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, minh bạch và hiệu quả hoạt động, việc niêm yết trên HOSE được xem là bước đi chiến lược, không chỉ giúp BVBank nâng tầm thương hiệu mà còn tạo nền tảng để tiếp cận dòng vốn dài hạn, mở rộng quy mô và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng.

Tuy nhiên, lên sàn chỉ là điểm khởi đầu. Điều mà nhà đầu tư quan tâm hơn là BVBank sẽ tạo ra giá trị như thế nào sau cột mốc này. Ngân hàng sẽ tận dụng những nền tảng đã đầu tư nhiều năm qua ra sao để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới? Chiến lược bán lẻ và SME sẽ được nâng cấp như thế nào trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ? Đâu là lợi thế cạnh tranh giúp BVBank tạo khác biệt giữa thị trường ngân hàng ngày càng phân hóa?

Để làm rõ những định hướng này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch BVBank Ông Lê Anh Tài về chiến lược phát triển của ngân hàng sau khi niêm yết trên HOSE, những ưu tiên trong giai đoạn 3-5 năm tới cũng như thông điệp gửi tới cổ đông và nhà đầu tư.

Phóng viên: BVBank đã niêm yết trên HOSE sau nhiều năm chuẩn bị. Theo ông, cột mốc này sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào đối với chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tới?

Ông Lê Anh Tài: Việc niêm yết trên HOSE là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của BVBank. Chúng tôi không xem đây đơn thuần là việc chuyển sang một sàn giao dịch lớn hơn, mà là bước chuyển sang một chuẩn mực phát triển cao hơn về minh bạch, quản trị và năng lực cạnh tranh. Quan trọng hơn, BVBank lên HOSE vì chúng tôi đã sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Sau nhiều năm đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số, quản trị rủi ro, chuẩn hóa hệ thống quản trị và xây dựng nền tảng khách hàng bán lẻ – SME, BVBank đã hoàn thành phần khó nhất của quá trình tái cơ cấu và xây dựng năng lực nội tại. Nếu giai đoạn trước là giai đoạn "xây nền tảng", thì hiện nay là thời điểm BVBank bắt đầu tăng tốc để khai thác hiệu quả các nền tảng đã được đầu tư.

Việc niêm yết trên HOSE sẽ giúp BVBank nâng cao uy tín, tiếp cận rộng hơn với các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời gia tăng tính thanh khoản cổ phiếu và tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch tăng vốn trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động một cách an toàn, bền vững và minh bạch hơn.

Phóng viên: Trong 3-5 năm tới, Ban lãnh đạo muốn xây dựng hình ảnh BVBank là một ngân hàng như thế nào?

Ông Lê Anh Tài: Trong 3-5 năm tới, BVBank định vị mình là một ngân hàng bán lẻ hiện đại, năng động, có nền tảng số mạnh, tập trung phục vụ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME. Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành một trong các ngân hàng lớn về về quy mô, mà hướng tới trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong việc phục vụ hiệu quả các phân khúc khách hàng mục tiêu. Cụ thể, BVBank hướng tới ngân hàng dẫn đầu mảng ngân hàng số phục vụ nhóm khách hàng bán lẻ và SME; mở rộng thị phần bán lẻ và SME, từ đó tăng tỷ trọng CASA; đa dạng thu nhập, tăng thu phí dịch vụ; quản trị rủi ro và vốn theo các chuẩn mực quốc tế và nâng tầm quản trị minh bạch sau khi gia nhập HoSE.

Chúng tôi tin rằng những giá trị trong giai đoạn vừa qua và những nền tảng mới được thiết lập gần đây như Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+ triển vọng "Ổn định" được NHNN chấp thuận tăng vốn thêm 3.500 tỷ đồng nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng cùng những định hướng rõ ràng trong tương lại sẽ mang lại sự tăng trưởng bền vững cho BVBank. Và quan trọng điều đó được xây trên sự thấu hiểu khách hàng, năng lực khai thác dữ liệu và văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm mà BVBank luôn theo đuổi.

Phóng viên: Sau khi lên HOSE, chiến lược bán lẻ và SME sẽ được nâng cấp như thế nào?

Ông Lê Anh Tài: BVBank tiếp tục kiên định với chiến lược bán lẻ và SME bởi đây là phân khúc tạo giá trị dài hạn và phù hợp với năng lực cốt lõi của ngân hàng. Tuy nhiên, giai đoạn tới sẽ không chỉ là tăng trưởng quy mô khách hàng đơn thuần mà là tăng trưởng dựa trên hệ sinh thái số và dữ liệu khách hàng.

Trọng tâm của BVBank là phát triển mô hình Open Banking, mở rộng hợp tác với các fintech và các đối tác chiến lược nhằm đưa sản phẩm ngân hàng xuất hiện ngay tại điểm phát sinh nhu cầu của khách hàng. Các nền tảng Digimi, DigiBiz, Digistore và App Timo sẽ đóng vai trò là động lực mở rộng khách hàng, tăng CASA, tăng doanh thu dịch vụ và nâng cao khả năng bán chéo sản phẩm.

Phóng viên: Theo ông, lợi thế cạnh tranh khác biệt của BVBank so với các ngân hàng khác là gì?

Ông Lê Anh Tài: BVBank sở hữu lợi thế cạnh tranh ở sự kết hợp giữa hiểu biết sâu sắc về khách hàng, năng lực triển khai ngân hàng số và các đối tác chiến lược đa dạng.

Khác với mô hình ngân hàng truyền thống, BVBank đã xây dựng được nhiều nền tảng số chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng như Digimi, DigiBiz, Digistore và Timo; đồng thời phát triển năng lực cung cấp dịch vụ thanh toán cho các đối tác fintech, trung gian thanh toán và các đối tác thương mại số với doanh số giao dịch lớn.

Về sản phẩm, BVBank tiên phong trong việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện (Digistore) cho nhà bán hàng đã giúp BVBank tiếp cận hiệu quả phân khúc khách hàng này,

BVBank có hệ sinh thái đối tác chiến lược đa dạng trong các lĩnh vực thanh toán, cho vay số, bảo hiểm, chứng khoán, du lịch và bán lẻ tạo nền tảng để ngân hàng mở rộng khách hàng với chi phí thấp hơn mô hình truyền thống.

Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, chúng tôi cũng đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, minh chứng cho hướng đi của chúng tôi đang gặt hái kết quả tốt. Cụ thể, tổng tài sản đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng 7 % so đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 84.700 tỷ đồng, tăng 8% so đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 547 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so cùng kỳ, hoàn thành 78% kế hoạch

Phóng viên: Với định hướng tập trung vào bán lẻ, ngân hàng sẽ cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát chất lượng tài sản ra sao?

Ông Lê Anh Tài: BVBank không đánh đổi chất lượng tài sản để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Tăng trưởng tín dụng sẽ tập trung vào các phân khúc khách hàng có dòng tiền thật, có khả năng kiểm chứng dữ liệu và phù hợp với năng lực quản trị của ngân hàng.

Song song đó, BVBank đang từng bước triển khai các chuẩn mực quản trị quốc tế như Basel II, IFRS 9 và hướng tới Basel III nhằm nâng cao năng lực dự báo, đo lường và kiểm soát rủi ro. Nhờ vậy, ngân hàng có thể tăng trưởng nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo năng lực quản trị rủi ro và chất lượng tài sản ở mức an toàn.

Phóng viên: Theo ông, đâu là những nền tảng giúp BVBank tạo dựng niềm tin với cổ đông và nhà đầu tư trong dài hạn?

Ông Lê Anh Tài: Nhà đầu tư không nên nhìn BVBank là một ngân hàng vừa trải qua tái cơ cấu, mà nên nhìn BVBank là một ngân hàng đã hoàn thành phần khó nhất của quá trình tái cơ cấu và đang bước vào giai đoạn khai thác hiệu quả các nền tảng đã được đầu tư trong nhiều năm qua.

Chúng tôi có những câu chuyện giá trị của mình mà từ đó tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư:

1. BVBank có định vị rõ ràng khi tập trung xây dựng một ngân hàng bán lẻ linh động, đa năng, hiện đại.

2. Hiệu quả hoạt động của BVBank đang cải thiện, và lợi nhuận bước vào chu kỳ tăng trưởng.

3. BVBank sở hữu hệ sinh thái chiến lược đa dạng, liên kết chặt chẽ với các nhóm định chế tài chính, bảo hiểm, bán lẻ, F&B ….như đã nói ở trên, giúp mở rộng tệp khách hàng và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

4. BVBank bắt đầu gặt hái những quả ngọt cho quá trình kiên trì đầu tư cho nền tảng số, với công nghệ là động lực tăng trưởng chính

5. BVBank chính thức tham gia sàn HoSE, nâng tầm quản trị minh bạch, thanh khoản cổ phiếu và khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức.

Phóng viên: Với cột mốc niêm yết trên HOSE, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các cổ đông và nhà đầu tư đang đồng hành cùng BVBank?

Ông Lê Anh Tài: Nếu gửi một thông điệp tới cổ đông và nhà đầu tư sau cột mốc lên HOSE, tôi muốn họ kỳ vọng rằng BVBank sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên ba nền tảng cốt lõi: chiến lược bán lẻ – SME rõ ràng, hệ sinh thái số có khả năng mở rộng mạnh mẽ và năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực ngày càng cao.

Chúng tôi không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Mục tiêu của BVBank là tăng trưởng nhanh hơn nhưng phải hiệu quả hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn. HOSE không phải là đích đến cuối cùng mà là nền tảng để BVBank bước vào giai đoạn phát triển mới và tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông.

"Sau nhiều năm đầu tư cho nền tảng, BVBank đã sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Việc niêm yết trên HOSE không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển được dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu, quản trị minh bạch và sự thấu hiểu khách hàng. BVBank sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới"

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi và chúc BVBank thành công trong giai đoạn phát triển mới!