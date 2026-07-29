Lãi suất ngân hàng 29/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức lãi suất 7,8%/năm . Đây cũng là ngân hàng có lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn trung hạn khi niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng sau ACB là Saigonbank với 7,2%/năm và Bac A Bank với 7,1%/năm .

Bên cạnh đó, MBV, VCBNeo, VIB và PGBank cùng duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, toàn thị trường hiện có 7 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn này.

Nhóm 6,8-6,9%/năm chiếm số đông

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

MSB cũng duy trì mức 6,8%/năm , trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm .

Sau khi điều chỉnh giảm trong ngày 28/7, BaoViet Bank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất với 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cùng 6,5%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm , SHB ở mức 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm .

Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank tiếp tục niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm , còn VPBank duy trì mức 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng giữ mức 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất chưa có biến động lớn

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất đối với kỳ hạn 12 tháng vẫn ở mức 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm .

Diễn biến trong những ngày gần đây cho thấy sau một số đợt điều chỉnh cục bộ, mặt bằng lãi suất huy động đã ổn định trở lại. Phần lớn ngân hàng hiện duy trì lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,5-6,9%/năm , trong khi nhóm lãi suất từ 7%/năm trở lên vẫn chủ yếu tập trung ở một số ngân hàng quy mô nhỏ và vừa, chưa tạo thành xu hướng tăng lãi suất trên diện rộng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 29/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.