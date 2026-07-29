Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm còn 2,2%/năm, thấp nhất từ đầu năm

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng trong phiên 28/7 giảm xuống còn 2,2%/năm - mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, phản ánh thanh khoản ngắn hạn của hệ thống tiếp tục dồi dào. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 2.000 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, phiên 28/7, lãi suất bình quân VND giảm từ 0,05-0,35 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên trước.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm xuống 2,20% cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay; kỳ hạn một tuần ở mức 4,55%; hai tuần 5,30% và một tháng 6,90%. Diễn biến trên cho thấy thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang dồi dào.

Trên thị trường mở, NHNN chào thầu 7.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố, gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 42 ngày và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 63 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 5.659,75 tỷ đồng trúng thầu ở cả ba kỳ hạn, trong khi lượng giấy tờ có giá đáo hạn đạt 7.621,12 tỷ đồng. NHNN không phát hành tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 1.961,37 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện còn 144.058,63 tỷ đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 28/7 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, lợi suất nhìn chung đi ngang, ngoại trừ kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ. Chốt phiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm ở mức 3,64%; 5 năm 4,21%; 7 năm 4,27%; 10 năm 4,41% và 15 năm 4,57%.

Theo Hồng Sơn

Thời báo ngân hàng

Từ Khóa:
lãi suất, nhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện một nhà đầu tư cá nhân nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ngân hàng, giàu hơn nhiều doanh nhân kỳ cựu trên sàn chứng khoán

Xuất hiện một nhà đầu tư cá nhân nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ngân hàng, giàu hơn nhiều doanh nhân kỳ cựu trên sàn chứng khoán Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 28/7 tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, SJC,...

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 28/7 tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, SJC,... Nổi bật

Chủ tịch HĐQT BVBank: "Chúng tôi đang bước vào giai đoạn khai thác hiệu quả các nền tảng đã được đầu tư trong nhiều năm qua"

Chủ tịch HĐQT BVBank: "Chúng tôi đang bước vào giai đoạn khai thác hiệu quả các nền tảng đã được đầu tư trong nhiều năm qua"

15:00 , 29/07/2026
Những ngân hàng báo lãi sụt giảm trong nửa đầu năm 2026

Những ngân hàng báo lãi sụt giảm trong nửa đầu năm 2026

14:54 , 29/07/2026
NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

14:42 , 29/07/2026
Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 29/7 bất ngờ đảo chiều tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, ...

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 29/7 bất ngờ đảo chiều tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, ...

14:41 , 29/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên