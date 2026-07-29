Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm còn 2,2%/năm, thấp nhất từ đầu năm

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, phiên 28/7, lãi suất bình quân VND giảm từ 0,05-0,35 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên trước.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm xuống 2,20% cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay; kỳ hạn một tuần ở mức 4,55%; hai tuần 5,30% và một tháng 6,90%. Diễn biến trên cho thấy thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang dồi dào.

Trên thị trường mở, NHNN chào thầu 7.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố, gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 42 ngày và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 63 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 5.659,75 tỷ đồng trúng thầu ở cả ba kỳ hạn, trong khi lượng giấy tờ có giá đáo hạn đạt 7.621,12 tỷ đồng. NHNN không phát hành tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 1.961,37 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện còn 144.058,63 tỷ đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 28/7 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, lợi suất nhìn chung đi ngang, ngoại trừ kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ. Chốt phiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm ở mức 3,64%; 5 năm 4,21%; 7 năm 4,27%; 10 năm 4,41% và 15 năm 4,57%.