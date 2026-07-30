VietABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 9.021 tỷ đồng

Theo phương án được phê duyệt, VietABank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 857 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn phát hành được thực hiện từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2025.

Cụ thể, VietABank dự kiến phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ gần 8.164 tỷ đồng lên mức gần 9.021 tỷ đồng. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, với mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng trong năm nay. Tiếp nối đợt tăng vốn này, VietABank dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ gần 38% và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2,45% trong năm 2026.

Đại diện VietABank cho biết: "Việc tăng vốn điều lệ là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), gia tăng dư địa tăng trưởng tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong giai đoạn tới. Đồng thời, nguồn vốn bổ sung cũng sẽ tạo điều kiện để VietABank mở rộng địa bàn kinh doanh tại các tỉnh thành phố trọng điểm và đầu tư cho chuyển đổi số."

Trong 6 tháng đầu năm 2026, VietABank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số với việc ra mắt giải pháp ezSHOP dành cho hộ kinh doanh và thẻ tín dụng điện tử VAB VISA Credit ezDaily, phòng giao dịch tự động ezLive tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp nối lộ trình này, trong quý III/2026, Ngân hàng dự kiến ra mắt nền tảng số VIETABANK BIZ, tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc học và nhiều tiện ích, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính an toàn, hiệu quả.

Song song với quá trình chuyển đổi số, hoạt động kinh doanh của VietABank trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 149.131 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt hơn 111.042 tỷ đồng, tăng 11,2%, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh. Dư nợ cho vay đạt hơn 96.199 tỷ đồng, tăng 10%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt 826 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Song song với mục tiêu tăng trưởng, VietABank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,22%, thấp hơn đáng kể so với mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 9.021 tỷ đồng tiếp tục là dấu mốc quan trọng trong lộ trình củng cố năng lực tài chính và gia tăng quy mô hoạt động của VietABank, tạo đòn bẩy để Ngân hàng bứt tốc trong giai đoạn phát triển mới.