Một loại lãi suất quan trọng trên thị trường giảm sâu, xuống còn hơn 1%/năm

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục lao dốc trong phiên 29/7, với lãi suất qua đêm - kỳ hạn chính chiếm 80 - 90% giá trị giao dịch - giảm xuống còn 1,30%/năm, mức thấp nhất kể từ đầu năm và là lần đầu tiên trở lại vùng 1% sau nhiều tháng duy trì ở mức cao.

Theo số liệu từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân VND kỳ hạn qua đêm giảm mạnh 0,9 điểm phần trăm so với phiên trước, xuống còn 1,30%/năm. Xu hướng này nối tiếp đà giảm mạnh của lãi suất liên ngân hàng trong những phiên gần đây, sau khi từng duy trì ở vùng cao trong nhiều tháng.

Trong khi đó, các kỳ hạn dài hơn lại diễn biến trái chiều khi lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,05 điểm phần trăm lên 4,60%/năm, kỳ hạn 2 tuần tăng 0,40 điểm phần trăm lên 5,70%/năm và kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 6,90%/năm.

Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái khá dồi dào. Việc lãi suất qua đêm giảm sâu xuống vùng 1% trong khi các kỳ hạn từ một tuần trở lên vẫn duy trì ở mức cao cũng khiến đường cong lãi suất liên ngân hàng trở nên dốc hơn.

Về hoạt động điều tiết thanh khoản, trong phiên 29/7, NHNN chào thầu tổng cộng 8.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố, gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 42 ngày và 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 63 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 4.250tỷ đồng trúng thầu, trong khi lượng giấy tờ có giá đáo hạn đạt 3.966 tỷ đồng. NHNN không phát hành tín phiếu trong phiên, qua đó bơm ròng 284 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 144.342 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại hối, phiên 29/7, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.306 VND/USD. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 24.091 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.521 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng chốt phiên ở mức 26.322 VND/USD, giảm 18 đồng so với phiên trước. Trên thị trường tự do, đồng USD cũng đồng loạt giảm giá, với chiều mua vào giảm 17 đồng xuống 26.291 VND/USD và chiều bán ra giảm 27 đồng xuống còn 26.391 VND/USD