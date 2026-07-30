OCB báo cáo lợi nhuận tăng hơn 30% trong 6 tháng đầu năm

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của OCB đạt 351.741 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2025. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành khoảng 7,73% trong cùng kỳ. Kết quả này phản ánh năng lực mở rộng khách hàng cũng như định hướng tăng trưởng có chọn lọc của OCB, tập trung vào các phân khúc có dư địa phát triển đi kèm kiểm soát tốt khẩu vị rủi ro.

Ở khối khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp FDI và các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh ưu tiên. Trong khi đó, tín dụng bán lẻ ghi nhận tín hiệu tích cực khi dư nợ khách hàng cá nhân tăng trưởng hơn 6% trong 6 tháng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng và đầu tư đang từng bước phục hồi.

Song song với tín dụng, nguồn vốn tiếp tục được củng cố. Huy động thị trường 1 đạt 235.327 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 159.695 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh trong những quý tiếp theo. Điều này cũng cho thấy rõ nét niềm tin của khách hàng và năng lực cạnh tranh của OCB trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động trong 6 tháng đầu năm.

Đa dạng nguồn thu, hiệu quả vận hành tiếp tục cải thiện

Không chỉ mở rộng quy mô, kết quả kinh doanh quý 2 còn cho thấy sự cải thiện rõ nét về chất lượng doanh thu. Theo đó, tổng thu thuần riêng quý 2 đạt 3.205 tỷ đồng, tăng 17,7% so với quý 1 và tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.928 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu thuần từ lãi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính trong 6 tháng đầu năm với 4.908 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Xét riêng quý 2, hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó thu thuần từ lãi đạt 2.525 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ nhờ vào quy mô tín dụng tăng trưởng. Đặc biệt, cũng như quý 1, thu nhập ngoài lãi quý 2 tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khi tăng 100% so với quý trước và 47% so với cùng kỳ nhờ vào việc đẩy mạnh số hóa, thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ, song song cùng hoạt động mở rộng mảng thanh toán, ngân hàng số, thẻ và các dịch vụ tài chính dành cho cả tệp khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp.

Kinh doanh ngoại hối cũng duy trì kết quả tích cực nhờ bám sát các chủ trương điều hành nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ, chính sách tiền tệ và tỷ giá của NHNN, từ đó xây dựng các kế hoạch kinh doanh ngoại hối phù hợp, linh hoạt. Bên cạnh đó, hoạt động xử lý và thu hồi nợ cũng phát huy hiệu quả, nhờ đó đóng góp đáng kể vào thu nhập khác cho ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.

Việc đẩy mạnh số hóa góp phần giúp hoạt động kinh doanh cốt lõi quý 2 OCB tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Đây là xu hướng được nhiều ngân hàng theo đuổi nhằm xây dựng mô hình kinh doanh đa dịch vụ, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động của chu kỳ lãi suất và thị trường.

Song hành với tăng trưởng doanh thu, OCB tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động thông qua các chương trình số hóa, tối ưu quy trình và nâng cao năng suất lao động. Cụ thể, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm mạnh 6,1% so với cùng kỳ, từ mức 40,9% của 6 tháng đầu năm 2025 về mức 34,8% trong nửa đầu năm nay, phản ánh hiệu quả quản trị vận hành ngày càng được nâng cao. Trong khi tổng chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ, thu nhập bình quân trên mỗi nhân sự lại tăng gần 15%, cho thấy các chương trình chuyển đổi số đang mang lại hiệu quả cũng như phản ánh rõ nét chủ trương của ngân hàng luôn lấy con người làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng và đời sống cán bộ nhân viên. Trong khi đó, ngân hàng vẫn duy trì chính sách trích lập dự phòng theo hướng thận trọng nhằm củng cố năng lực quản trị rủi ro và tạo bộ đệm tài chính cho tăng trưởng dài hạn.

Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.246 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5%.

Ngoài ra, OCB tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với các chỉ số an toàn ở mức cao, khẳng định năng lực quản trị rủi ro và định hướng phát triển bền vững trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, kết thúc 6 tháng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,1%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu theo quy định, tạo dư địa thuận lợi cho tăng trưởng kinh doanh. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 74%, phản ánh cơ cấu nguồn vốn thận trọng. Đồng thời, các tỷ lệ thanh khoản luôn được duy trì trong giới hạn quy định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn và thanh khoản.

Công nghệ và AI trở thành động lực tăng trưởng mới

Bên cạnh kết quả tài chính, quý 2 cũng đánh dấu giai đoạn OCB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số với trọng tâm: ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh. Ngân hàng đang từng bước xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, phát triển các sáng kiến AI nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu quy trình, tăng cường quản trị rủi ro và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Tối ưu trải nghiệm khách hàng nhờ ứng dụng AI và dữ liệu

Việc triển khai chương trình AI Sandbox, thúc đẩy các dự án thử nghiệm AI tại nhiều đơn vị nghiệp vụ, đồng thời xây dựng khung quản trị AI có trách nhiệm cho thấy OCB đang chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn cạnh tranh mới của ngành Ngân hàng, nơi công nghệ không còn đóng vai trò hỗ trợ mà trở thành năng lực cốt lõi. Theo đại diện lãnh đạo OCB, chiến lược của ngân hàng không chỉ hướng tới tăng trưởng quy mô mà còn tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Mới đây, OCB đã đón nhận giải thưởng từ The Asian Banker hạng mục "Best API and Open Banking Technology Initiative in Vietnam" (Sáng kiến API và Open Banking Xuất sắc tại Việt Nam).

Theo đánh giá của The Asian Banker, OCB đã đưa mô hình ngân hàng mở vượt ra khỏi vai trò của một kết nối công nghệ đơn thuần để phát triển thành nền tảng ngân hàng doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị kinh doanh thực tiễn. Thông qua chiến lược "API-as-a-Product", OCB xây dựng và đóng gói các API theo từng lĩnh vực nghiệp vụ, hỗ trợ môi trường thử nghiệm (sandbox), quản lý vòng đời API và tích hợp trực tiếp các dịch vụ ngân hàng vào hệ thống ERP cũng như hệ thống quản lý ngân quỹ của khách hàng.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch chi trả, thu hộ, đối soát, kiểm tra số dư và truy xuất sao kê ngay trên nền tảng vận hành của mình mà không cần chuyển đổi sang hệ thống ngân hàng riêng biệt. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý thanh toán từ khoảng 15 phút xuống chỉ còn 1–2 giây, đồng thời giảm tới 80% thời gian đối soát, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Thực tế, với nền tảng tài chính không ngừng được củng cố, tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung của ngành, cơ cấu doanh thu ngày càng cân bằng cùng định hướng đầu tư mạnh vào công nghệ và AI, OCB đang từng bước hình thành các động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kết quả kinh doanh quý 2 không chỉ phản ánh khả năng thích ứng của ngân hàng trước những biến động của thị trường mà còn cho thấy chiến lược phát triển theo chiều sâu đang dần phát huy hiệu quả. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng vững chắc để OCB tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026 và tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông trong thời gian tới.