Moody’s nâng triển vọng TPBank lên “Tích cực” giữa đà tăng trưởng bán niên

Động thái này ghi nhận bước tiến rõ nét của TPBank trong việc củng cố đệm vốn, duy trì chất lượng tài sản ổn định và kiện toàn bộ máy quản trị.

Moody’s đánh giá cao năng lực tài chính và quản trị

Quyết định điều chỉnh triển vọng tín nhiệm lên Tích cực của Moody’s xuất phát từ đánh giá tổng thể về khả năng duy trì đệm an toàn vốn và năng lực sinh lời bền vững của TPBank, trong bối cảnh môi trường kinh doanh vĩ mô Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trọng tâm của đánh giá nằm ở nền tảng vốn. Đến cuối quý I/2026, tỷ lệ vốn cổ phần hữu hình trên tài sản có rủi ro (TCE/RWA) của TPBank đạt 11% và được dự báo duy trì quanh mức 10–11% trong 12–18 tháng tới. Khả năng tự tạo vốn là yếu tố then chốt: tỷ suất sinh lời trên tài sản hữu hình (ROTA) duy trì trên 1% giúp ngân hàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mà không phụ thuộc lớn vào huy động vốn bên ngoài.

Song song với nền tảng vốn, Moody’s Ratings ghi nhận cải thiện trong quản trị và kiểm soát rủi ro tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Ngân hàng đã kiện toàn bộ máy điều hành, chuẩn hóa quy trình và tách bạch rủi ro giữa hoạt động cốt lõi và các công ty liên kết. Những yếu tố này góp phần cải thiện hồ sơ tín dụng và tăng tính minh bạch trong vận hành.

Về chất lượng tài sản, dù thị trường chung chịu áp lực gia tăng nợ quá hạn ở nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), TPBank vẫn cho thấy khả năng kiểm soát trong tầm tay. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng đã nhanh chóng giảm về dưới 1,5% trong kỳ báo cáo bán niên 2026. Moody’s đánh giá chất lượng tài sản của TPBank sẽ tiếp tục đi vào quỹ đạo ổn định nhờ sự phục hồi của thị trường và chính sách tín dụng hợp lý, kết hợp cùng năng lực thu hồi nợ xấu hiệu quả giúp giảm bớt áp lực chi phí dự phòng ròng lên lợi nhuận.

Lợi nhuận bán niên tăng trưởng giữa áp lực NIM

Diễn biến tích cực về tín nhiệm phản ánh khá sát kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của TPBank. Trong bối cảnh biên lãi thuần (NIM) toàn ngành chịu áp lực thu hẹp, ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 4.668 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu thu nhập tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững hơn. Thu nhập thuần từ dịch vụ ngoài tín dụng đạt 2.184 tỷ đồng trong nửa đầu năm, nhờ đẩy mạnh ngân hàng số và gia tăng trải nghiệm khách hàng trên các nền tảng như App TPBank và LiveBank. Việc gia tăng trải nghiệm và giữ chân dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng trên nền tảng số như App TPBank hay LiveBank đã tạo ra nguồn thu phí dịch vụ ổn định, giúp duy trì hiệu quả kinh doanh ngay cả khi đà tăng trưởng tín dụng chung chậm lại.

Nhìn về chặng đường phía trước, Moody’s nhận định xếp hạng tín nhiệm của TPBank hoàn toàn có cơ hội được nâng hạng nếu ngân hàng tiếp tục duy trì đà cải thiện chất lượng tài sản và giữ vững đệm vốn an toàn hiện tại.

Đánh giá về quyết định của Moody’s Ratings, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cho biết việc nâng triển vọng lên "Tích cực" phản ánh định hướng phát triển thận trọng, ưu tiên an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro. Theo ông, ngân hàng sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính, mở rộng hệ sinh thái tài chính trên nền tảng số và nâng hiệu quả vận hành trong thời gian tới.

Với triển vọng tín nhiệm được cải thiện cùng kết quả kinh doanh nửa đầu năm ổn định, TPBank được kỳ vọng có thêm dư địa để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời duy trì niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư.