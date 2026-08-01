Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Phạm Thị Huyền Trang làm Tổng Giám đốc Eximbank từ hôm nay (1/8)

| | Tài chính - ngân hàng

Bà Phạm Thị Huyền Trang làm Tổng Giám đốc Eximbank từ hôm nay (1/8)

Sau khi thôi làm Chủ tịch HĐQT Eximbank, bà Trang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị, trong đó có việc bầu bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác. Eximbank đặt mục tiêu xây dựng Hội đồng quản trị có từ 9-11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Ban điều hành hiện tại của Eximbank

Bà Trang làm TGĐ Eximbank sau khi ngân hàng này đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tấn Lộc từ ngày 1/8/2026.

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7 vừa qua, bà Trang đã từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Đồng thời, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/7. Ông Quốc Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Techcombank.

Minh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trật tự mới Top 10 ngân hàng lãi cao nhất Việt Nam

Trật tự mới Top 10 ngân hàng lãi cao nhất Việt Nam Nổi bật

Nóng: Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR lên 50%, áp dụng chính thức từ ngày mai (1/8)

Nóng: Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR lên 50%, áp dụng chính thức từ ngày mai (1/8) Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 1/8 đồng loạt giảm tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 1/8 đồng loạt giảm tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

10:42 , 01/08/2026
Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Agribank

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Agribank

06:30 , 01/08/2026
Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN được bổ nhiệm làm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN được bổ nhiệm làm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

20:58 , 31/07/2026
Quyền Tổng giám đốc một ngân hàng xin từ nhiệm, đề nghị thôi chức từ ngày mai (1/8)

Quyền Tổng giám đốc một ngân hàng xin từ nhiệm, đề nghị thôi chức từ ngày mai (1/8)

20:54 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên