Bà Phạm Thị Huyền Trang làm Tổng Giám đốc Eximbank từ hôm nay (1/8)

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị, trong đó có việc bầu bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác. Eximbank đặt mục tiêu xây dựng Hội đồng quản trị có từ 9-11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Ban điều hành hiện tại của Eximbank

Bà Trang làm TGĐ Eximbank sau khi ngân hàng này đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tấn Lộc từ ngày 1/8/2026.

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7 vừa qua, bà Trang đã từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Đồng thời, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/7. Ông Quốc Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Techcombank.