Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN được bổ nhiệm làm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

Lãnh đạo Quốc hội tặng hoa chúc mừng bà Hà Thu Giang (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Trần Văn Lâm trình bày, bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Trong thời gian giữ chức trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Hà Thu Giang được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.﻿

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, việc bổ nhiệm bà Hà Thu Giang là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của bà. Đồng thời cũng thể hiện yêu cầu tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc của lãnh đạo Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.﻿

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, bà Hà Thu Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản, có quá trình trưởng thành qua thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, bà luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, có tư duy nghiên cứu tổng hợp, năng lực tham mưu và khả năng xử lý công việc thực tiễn. Những kết quả công tác thời gian qua là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, tin tưởng giao bà đảm nhận nhiệm vụ mới.