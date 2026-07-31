Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN được bổ nhiệm làm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

| | Tài chính - ngân hàng

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Quốc hội tặng hoa chúc mừng bà Hà Thu Giang (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Trần Văn Lâm trình bày, bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Trong thời gian giữ chức trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Hà Thu Giang được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.﻿

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, việc bổ nhiệm bà Hà Thu Giang là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của bà. Đồng thời cũng thể hiện yêu cầu tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc của lãnh đạo Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.﻿

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, bà Hà Thu Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản, có quá trình trưởng thành qua thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, bà luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, có tư duy nghiên cứu tổng hợp, năng lực tham mưu và khả năng xử lý công việc thực tiễn. Những kết quả công tác thời gian qua là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, tin tưởng giao bà đảm nhận nhiệm vụ mới.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ngân hàng, nhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR lên 50%, áp dụng chính thức từ ngày mai (1/8)

Nóng: Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR lên 50%, áp dụng chính thức từ ngày mai (1/8) Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 31/7 bất ngờ quay đầu

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 31/7 bất ngờ quay đầu Nổi bật

Quyền Tổng giám đốc một ngân hàng xin từ nhiệm, đề nghị thôi chức từ ngày mai (1/8)

Quyền Tổng giám đốc một ngân hàng xin từ nhiệm, đề nghị thôi chức từ ngày mai (1/8)

20:54 , 31/07/2026
Hai Phó Tổng Giám đốc của Sacombank thôi việc

Hai Phó Tổng Giám đốc của Sacombank thôi việc

20:37 , 31/07/2026
Lãi suất ngân hàng 31/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất ngân hàng 31/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

20:31 , 31/07/2026
MSB khai trương Hội sở chính và Sở Giao Dịch mới, chào mừng 35 năm thành lập

MSB khai trương Hội sở chính và Sở Giao Dịch mới, chào mừng 35 năm thành lập

19:30 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên