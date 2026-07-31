Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 31/7 bất ngờ quay đầu

Cập nhật mới nhất, các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm vàng miếng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lùi về 137,9 triệu (mua) và 141,9 triệu (bán).

Mi Hồng giảm sâu hơn, mất 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, xuống còn 138 triệu (mua) và 139,5 triệu (bán).

Đối với loại vàng nhẫn trơn 9999, giá cũng đồng loạt điều chỉnh giảm khá mạnh. PNJ giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, xuống 136,9 – 141,8 triệu. DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 138 – 142 triệu. SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống 137,4 – 141,4 triệu.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, xuống 138,5 – 142,5 triệu. Mi Hồng giảm mạnh nhất, mất 1,5 triệu đồng/lượng (mua) và 2 triệu đồng/lượng (bán), xuống 138 – 139,5 triệu.

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Lúc 10h00, các đơn vị lớn gồm SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên 139,2 triệu (mua) và 143,2 triệu (bán). Mi Hồng tăng nhẹ hơn, thêm 0,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 139,5 triệu (mua) và 141,5 triệu (bán).

Đối với loại vàng nhẫn trơn 9999 , giá cũng tăng khá mạnh trên diện rộng. PNJ tăng cao nhất ở chiều mua với 1,8 triệu đồng/lượng và tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên 138,5 – 143 triệu. DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 139,5 – 143,5 triệu. SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên 138,7 – 142,7 triệu. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 0,8 triệu đồng/lượng (mua) và 0,9 triệu đồng/lượng (bán), lên 139,9 – 143,9 triệu. Mi Hồng tăng 0,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 139,5 – 141,5 triệu.

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Đầu giờ sáng ngày 31/7, các đơn vị lớn gồm SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên giá vàng miếng so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Riêng Mi Hồng điều chỉnh tăng ngay từ đầu phiên, thêm 0,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138,8 triệu (mua) và 140,8 triệu (bán).

Đối với vàng nhẫn trơn 9999, phần lớn các đơn vị vẫn giữ nguyên giá so với chốt phiên hôm qua; riêng Mi Hồng cũng tăng 0,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, tương tự diễn biến ở vàng miếng. Giá cụ thể lúc 8h00 tại các đơn vị như sau:

PNJ: 136,7 – 141,6 triệu đồng/lượng;

DOJI: 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng;

SJC: 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng;

Mi Hồng: 138,8 – 140,8 triệu đồng/lượng;

Bảo Tín Minh Châu: 139,1 – 143 triệu đồng/lượng;

Bảo Tín Mạnh Hải: 139,1 – 143 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hồi phục lên quanh mốc 4.100 USD/ounce. Hiện kim loại quý này đứng ở mức 4.095 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc giao ngay tăng khi số liệu lạm phát PCE tháng 6 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng và đồng USD suy yếu, giúp kim loại quý phục hồi sau phiên giảm trước đó vì lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đồng loạt tăng mạnh sau khi báo cáo kết quả kinh doanh tích cực của Microsoft khơi dậy trở lại kỳ vọng vào làn sóng đầu tư AI, giúp Phố Wall đảo chiều sau phiên bán tháo do quyết định của Fed hôm trước.

Sau cuộc họp FOMC hôm 29/7, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, song việc có ba thành viên bỏ phiếu ủng hộ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm khiến thị trường vẫn đánh giá khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 chưa bị loại bỏ.

Tuy nhiên, các số liệu kinh tế công bố ngày 30/7 đã phần nào làm dịu bớt kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách.

GDP thực của Mỹ trong quý II tăng 1,5% (theo tốc độ hàng năm), thấp hơn mức 2,1% của quý I. Chỉ số giá PCE toàn phần tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước, đưa lạm phát xuống 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các dữ liệu trên khiến đồng USD suy yếu và hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục tạo áp lực đối với kim loại quý.