SHB lãi hơn 9.000 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 51% kế hoạch năm

SHB công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 9.092 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thu nhập dịch vụ tăng mạnh

Tổng thu nhập thuần của SHB trong 6 tháng đầu năm đạt 17.192 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.825 tỷ đồng, tăng 277%, tiếp nối đà tăng trưởng đã ghi nhận từ quý I/2026.

Sự gia tăng của thu nhập dịch vụ góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu, giảm mức độ phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và nâng cao khả năng thích ứng của mô hình kinh doanh trước những biến động của thị trường.

Song hành với tăng trưởng thu nhập, hiệu quả vận hành tiếp tục là một điểm nổi bật. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của SHB được duy trì ở mức 16%, cải thiện so với cùng kỳ năm 2025 và tiếp tục thuộc nhóm thấp trong ngành ngân hàng.

Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong quá trình tinh gọn hoạt động, số hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và tối ưu các kênh phục vụ khách hàng. Qua đó, SHB xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, kiểm soát chi phí và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Quy mô tăng trưởng đi cùng chất lượng tài sản

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHB đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025, tiếp tục tiến gần mục tiêu tổng tài sản một triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế TOP 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Tổng huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm trước, góp phần bảo đảm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu cung ứng vốn cho thị trường.

Các chỉ tiêu thanh khoản được duy trì tốt hơn ngưỡng quy định của NHNN. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17,05%, cao hơn mức tối thiểu 10%; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,6%, thấp hơn mức trần 85%.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22% so với cuối năm 2025. Tăng trưởng tín dụng được SHB triển khai theo định hướng có chọn lọc, tập trung vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các nhóm khách hàng phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng.

Song song với mở rộng tín dụng, SHB tiếp tục chú trọng kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của NHNN tại ngày 30/6/2026 được kiểm soát ở mức 1,76%.

Việc duy trì chất lượng tín dụng trong bối cảnh quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng là nền tảng quan trọng để ngân hàng kiểm soát chi phí rủi ro, ổn định kết quả kinh doanh và nâng cao năng lực phát triển bền vững.

Tăng cường nền tảng vốn, nâng cao năng lực tài chính

Các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của SHB tiếp tục được duy trì tốt hơn ngưỡng quy định. Tại ngày 30/6/2026, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt khoảng 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định hiện hành.

SHB đã phát hành hơn 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Việc gia tăng vốn điều lệ góp phần nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng và tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn vốn. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, SHB sẽ chính thức vươn lên TOP 4 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Nền tảng vốn của SHB tiếp tục được bổ sung từ các bước đi chiến lược. Sau khi NHNN chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của SHBFinance, SHB và Krungsri – thành viên Tập đoàn MUFG của Nhật Bản – đang thực hiện các thủ tục để hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại công ty tài chính SHBFinance. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào giữa quý III/2026. Khi hoàn thành, giao dịch được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực tài chính, tiếp tục hợp tác cùng đối tác lớn phát triển ngân hàng bán lẻ đồng thời hỗ trợ SHB tập trung hơn vào hoạt động ngân hàng cốt lõi và các định hướng tăng trưởng dài hạn.

Cùng với việc nâng cao vốn tự có, SHB tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn thông qua hợp tác với các định chế tài chính quốc tế. Năm 2025, ngân hàng huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), với tổng quy mô 600 triệu USD và sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế.

Các giao dịch góp phần bổ sung nguồn vốn ngoại tệ trung hạn, mở rộng mạng lưới đối tác và hỗ trợ ngân hàng phát triển các hoạt động tài chính bền vững. Việc nhiều định chế cùng tham gia cũng phản ánh sự quan tâm của thị trường quốc tế đối với năng lực tài chính, định hướng phát triển và hồ sơ giao dịch của SHB.

Hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”

Với kết quả kinh doanh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, SHB đang tiếp tục triển khai chiến lược tăng trưởng trên nền tảng quản trị và công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng tài sản, kỷ luật thực hiện, hiệu quả vận hành, năng lực vốn và khả năng phục vụ khách hàng.

Trong giai đoạn phát triển mới, SHB triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa trên bốn trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định và quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Xuyên suốt bốn trụ cột là sáu giá trị cốt lõi Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm, định hướng hoạt động quản trị, kinh doanh và phục vụ khách hàng của ngân hàng.

SHB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái khách hàng, đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp chiến lược, nhà nước và tư nhân, các tổ chức văn hóa, xã hội, bệnh viện, trường học, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị; đồng thời phát triển các giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khách hàng cá nhân.

Công nghệ và dữ liệu được xác định là nền tảng hỗ trợ ngân hàng nâng cao năng lực vận hành và trải nghiệm khách hàng. SHB triển khai định hướng công nghệ 5 FIRST, gồm Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, hướng tới xây dựng nền tảng ngân hàng số hiện đại, linh hoạt và an toàn.

Những chuyển biến của SHB tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng trong nước và quốc tế. Tại Asian Banking & Finance Awards 2026, ngân hàng được trao bốn giải thưởng ở cả lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và bán buôn, gồm “Sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc”, “Sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc”, “Chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam” và “Ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam”. Các kết quả này phản ánh nỗ lực của SHB trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hành ESG và nâng cao chất lượng phục vụ các nhóm khách hàng.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng, thời gian qua, SHB đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ “S” và triết lý “trời tròn, đất vuông”, bộ nhận diện kế thừa các giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hiện đại và hội nhập.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích; ngân hàng bán lẻ tốt nhất; đồng thời thuộc nhóm ngân hàng hàng đầu trong cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính và dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và định hướng phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khách hàng cá nhân.

Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, tiếp tục hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.