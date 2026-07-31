Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng rất mạnh

Theo thống kê từ báo cáo tài chính và công bố của các ngân hàng, trong số 27 nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm, có 23 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, trong khi 4 ngân hàng báo lãi suy giảm.

Xét về tốc độ tăng trưởng, BVBank là ngân hàng dẫn đầu với mức tăng 486%, tiếp theo là ABBank (80%), Vietbank (79,4%), PGBank (65,7%) và NCB (57%). Đây đều là những ngân hàng có mức tăng trưởng vượt xa mặt bằng chung của ngành trong 6 tháng đầu năm.

BVBank dẫn đầu toàn ngành với mức tăng gần 500%

Trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh, BVBank là cái tên gây bất ngờ lớn nhất khi ghi nhận 547 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tới 486% so với mức 93 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng trưởng cao nhất toàn ngành, đưa BVBank trở thành ngân hàng có tốc độ tăng lợi nhuận mạnh nhất trong mùa báo cáo tài chính bán niên.

Mặc dù quy mô lợi nhuận vẫn còn khiêm tốn so với nhiều ngân hàng khác trong hệ thống, kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh của BVBank đã có bước cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước, đồng thời tạo khoảng cách khá lớn với các ngân hàng còn lại về tốc độ tăng trưởng.

Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế của BVBank tăng đột biến đạt 332 tỷ đồng, gấp 25 lần con số cùng kỳ năm trước (13 tỷ đồng) với động lực tăng trưởng chính nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh.

Theo giải trình từ ngân hàng, thu nhập lãi thuần quý II tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng quy mô tín dụng đi kèm với việc quản lý hiệu quả cơ cấu nguồn vốn, qua đó cải thiện biên lãi ròng (NIM) và nâng cao khả năng sinh lời.

ABBank lần đầu ghi nhận hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

Đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng là ABBank với 3.016 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Không chỉ tăng mạnh về lợi nhuận, ABBank còn mở rộng đáng kể quy mô hoạt động. Đến cuối quý II, tổng tài sản đạt 260.650 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Quy mô dư nợ tín dụng đạt 138.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động đạt 163.000 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng của ngân hàng khi tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 0,55%, thuộc nhóm thấp nhất hệ thống. Bên cạnh đó, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt trên 12%, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Vietbank hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng

Đứng thứ ba trong nhóm ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất là Vietbank với 923 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính đến từ hoạt động tín dụng khi thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là nguồn thu đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Cùng với lợi nhuận tăng trưởng, quy mô hoạt động của Vietbank cũng tiếp tục mở rộng. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%, còn tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Việc cả tín dụng và huy động đều tăng trưởng tích cực tiếp tục tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

PGBank tăng gần 66%, dịch vụ là điểm sáng

Một trong những ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật khác là PGBank với 439,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đến từ sự cải thiện của nhiều mảng kinh doanh cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm tăng 13,8%, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng trong cơ cấu nguồn thu.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312 tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng tăng 5,5% so với cuối năm 2025. Ở phía nguồn vốn, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 20,8%, phản ánh sự cải thiện trong cơ cấu huy động vốn của ngân hàng.

Sau kỳ báo cáo, PGBank cũng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng vào ngày 10/7, tăng 33,2% so với cuối năm 2025. Việc tăng vốn được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

NCB ghi nhận quý có lợi nhuận cao nhất lịch sử

Khép lại nhóm ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận trên 50% là NCB.

Theo báo cáo tài chính quý II, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt hơn 510,7 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 136% so với quý I/2026. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của NCB.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NCB đạt hơn 726,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này được hỗ trợ bởi sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong quý II, thu nhập lãi thuần đạt gần 1.033 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, trong khi lãi từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 72 tỷ đồng, tăng 4%.

Quy mô hoạt động của ngân hàng cũng tăng trưởng mạnh. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025 và tương đương 105% kế hoạch năm.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 133.527 tỷ đồng, tăng gần 36.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong khi đó, tổng huy động khách hàng (bao gồm tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá) đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng gần 14%. Riêng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt hơn 11.889 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2025.

Nhiều ngân hàng khác cũng duy trì tăng trưởng hai chữ số

Ngoài nhóm ngân hàng tăng trưởng trên 50%, nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Trong đó, ﻿Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 29.222 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ, là "quán quân" lợi nhuận toàn ngành và bỏ khá xa các ngân hàng khác.

VietinBank cũng ghi nhạn kết quả kinh doanh ấn tượng khi lợi nhuận bán niên đạt 25.868 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ.﻿﻿

KienlongBank đạt mức tăng 27,6%, Techcombank tăng 22,5%, VietABank tăng 15,7%, TPBank tăng 12,5%, BaoViet Bank tăng 12%, VIB tăng 3% và ACB gần như đi ngang với mức tăng 0,1%.

Ở chiều ngược lại, Saigonbank là ngân hàng có mức suy giảm mạnh nhất khi lợi nhuận giảm 72% so với cùng kỳ. Eximbank giảm 51%, Sacombank giảm khoảng 50%, trong khi LPBank giảm 3%.

Bức tranh lợi nhuận nửa đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét trong ngành ngân hàng. Trong khi nhiều ngân hàng quy mô lớn duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhóm ngân hàng quy mô vừa như BVBank, ABBank, Vietbank, PGBank và NCB lại tạo dấu ấn mạnh về tốc độ tăng trưởng, phản ánh những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh và quá trình mở rộng quy mô sau giai đoạn tái cơ cấu và củng cố nền tảng hoạt động.