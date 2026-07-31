Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dùng VPBank chú ý, quy định mới liên quan đến chuyển khoản chính thức áp dụng từ hôm nay

| | Tài chính - ngân hàng

Bắt đầu từ ngày 30/07/2026, ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức áp dụng các quy định mới về mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng VPBank NEO.

Theo thông báo mới nhất từ VPBank gửi đến khách hàng, nhằm tuân thủ Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, từ ngày 30/07/2026, VPBank chính thức áp dụng quy định mới đối với mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng VPBank NEO dành cho khách hàng cá nhân.

Theo quy định tại Thông tư số 50:

- Mã Smart OTP phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự .

- Thời gian hiệu lực của mỗi mã Smart OTP tối đa 12 tháng .

- Mã Smart OTP được cấp mặc định khi kích hoạt lần đầu có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Để đáp ứng quy định trên, hệ thống VPBank sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu cập nhật mã Smart OTP tới từng khách hàng tại thời điểm cần cập nhật, cụ thể:

- Khách hàng đang sử dụng Smart OTP 4 ký tự sẽ được hệ thống hướng dẫn thiết lập lại mã Smart OTP 6 ký tự.

- Khách hàng đã sử dụng Smart OTP 6 ký tự trên 12 tháng sẽ được hướng dẫn đổi sang mã Smart OTP mới.

- Trong thời gian tới, hệ thống VPBank NEO sẽ tự động yêu cầu đổi mã Smart OTP khi mã đã được sử dụng đủ 12 tháng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và tăng cường an toàn cho các giao dịch.

Ngân hàng cũng cho biết quá trình cập nhật mã xác thực mới được thiết kế vô cùng đơn giản và thân thiện ngay trên giao diện chính của ứng dụng VPBank NEO. Việc thay đổi này diễn ra rất nhanh chóng và hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ tài chính, thanh toán hay tiết kiệm nào mà bạn đang sử dụng.

Để đảm bảo tài khoản luôn trong trạng thái bảo mật cao nhất và các giao dịch diễn ra xuyên suốt, người dùng nên thực hiện đổi mã ngay khi nhận được thông báo hướng dẫn từ hệ thống. Chỉ với vài thao tác chạm, bạn đã có thể chủ động bảo vệ tài sản của mình trước những rủi ro trên không gian mạng.

Thông báo mới nhất của VPBank khiến cộng đồng mạng bùng nổ

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh lợi nhuận của 27 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026: Cập nhật Vietcombank, VietinBank, MB, SHB, Sacombank,...

Toàn cảnh lợi nhuận của 27 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026: Cập nhật Vietcombank, VietinBank, MB, SHB, Sacombank,... Nổi bật

Vietcombank, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với các trường hợp sau

Vietcombank, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với các trường hợp sau Nổi bật

Thanh toán số: Rào cản lớn nhất với người lớn tuổi không phải công nghệ

Thanh toán số: Rào cản lớn nhất với người lớn tuổi không phải công nghệ

07:01 , 31/07/2026
Một ngày trải nghiệm Techcombank OneU tại Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

Một ngày trải nghiệm Techcombank OneU tại Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

22:00 , 30/07/2026
MSB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng: Tổng tài sản tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ

MSB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng: Tổng tài sản tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ

21:39 , 30/07/2026
Lãi suất ngân hàng 30/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất ngân hàng 30/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

20:57 , 30/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên