Nhờ đâu lợi nhuận Vietcombank tăng vọt lên mức cao chưa từng có?

Lợi nhuận quý II/2026 tăng vọt

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 17.420 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 48% so với quý I. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, vượt xa vùng 10.000 - 12.000 tỷ đồng duy trì trong nhiều quý trước.

Động lực tăng trưởng đến từ cả hoạt động kinh doanh cốt lõi lẫn việc giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Trong quý II, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank đạt 26.372 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ và tăng 25% so với quý trước. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Đóng góp lớn nhất tiếp tục là thu nhập lãi thuần, đạt 19.142 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ và tăng hơn 8% so với quý I. Kết quả này đến từ việc thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng lên 36.473 tỷ đồng, cao hơn gần 45% so với cùng kỳ. Dù chi phí lãi cũng tăng, tốc độ tăng của thu nhập lãi vẫn giúp ngân hàng cải thiện đáng kể nguồn thu cốt lõi.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 2.154 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ và tăng 28% so với quý trước, tiếp tục là một điểm sáng trong cơ cấu thu nhập.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 860 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, còn hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đóng góp gần 95 tỷ đồng, cải thiện so với quý trước.

Điểm nổi bật nhất trong quý II là lãi thuần từ hoạt động khác tăng đột biến lên 4.059 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ năm trước và gần 5 lần quý I. Nguồn thu này chủ yếu đến từ việc thu hồi các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro.

Nhờ sự cải thiện đồng thời của thu nhập lãi thuần, ngoại hối và hoạt động khác, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 17.922 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ và tăng hơn 25% so với quý trước.

Một yếu tố quan trọng khác giúp lợi nhuận bứt phá là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh.

Trong quý II, Vietcombank chỉ trích lập 503 tỷ đồng dự phòng, giảm gần 38% so với cùng kỳ và giảm gần 80% so với mức 2.493 tỷ đồng của quý I. Đây là mức dự phòng thấp nhất trong nhiều quý gần đây, giúp phần lớn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chuyển hóa thành lợi nhuận trước thuế.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 17.420 tỷ đồng, tăng khoảng 6.400 tỷ đồng so với cùng kỳ và cao hơn khoảng 5.600 tỷ đồng so với quý I.

Sau khi trừ chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 14.551 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng mẹ đạt 14.542 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 29.222 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp tục giúp ngân hàng duy trì vị thế dẫn đầu hệ thống về lợi nhuận.

Tổng tài sản vượt 2,65 triệu tỷ đồng, tập trung cho vay trên thị trường liên ngân hàng

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,657 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, tăng 8,8% so với đầu năm và tăng hơn 4% so với cuối quý I. Đây là mức tổng tài sản cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản tiếp tục là cho vay khách hàng, đạt 1,758 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ và tăng 5% so với đầu năm. Tuy nhiên, so với cuối quý I, dư nợ gần như đi ngang khi chỉ tăng hơn 3.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,2%.

Trong đó, quy mô nợ xấu tăng 11% so với hồi đầu năm lên 10.737 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 trên tổng cho vay khách hàng) trên tổng dư nợ tăng từ 0,58% lên 0,61%, vẫn ở ngưỡng thấp so với mặt bằng chung.

Trong khi tín dụng tăng chậm, Vietcombank lại đẩy mạnh phân bổ vốn vào tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, với quy mô đạt 620.661 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ và tăng gần 19% so với cuối năm 2025. Riêng so với cuối quý I, khoản mục này tăng thêm khoảng 39.000 tỷ đồng, cho thấy ngân hàng duy trì lượng thanh khoản lớn trên thị trường liên ngân hàng.

Một điểm đáng chú ý khác là tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh lên 73.064 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cuối quý I và gần gấp đôi cuối năm 2025.

Ở chiều ngược lại, danh mục chứng khoán đầu tư giảm còn 154.409 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 5% so với cùng kỳ và giảm gần 5% so với cuối năm 2025.

Bên nguồn vốn, tiền gửi khách hàngđạt 1,729 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và tăng hơn 3% so với cuối năm 2025. So với cuối quý I, tiền gửi khách hàng tăng thêm gần 47.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng mạnh lên 405.184 tỷ đồng, cao hơn gần 57% so với cùng kỳ và tăng khoảng 26% so với cuối năm trước.

Đáng chú ý, giấy tờ có giá phát hành cũng tăng lên 39.346 tỷ đồng, cao hơn khoảng 63% so với cùng kỳ và tăng hơn 45% so với cuối năm 2025.