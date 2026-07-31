"Chạm ánh cực quang": Hành trình đưa người dùng VIB Privilege Banking đến trải nghiệm không thể lặp lại

Đến nay, đã có 6 trong 9 hành trình tìm được chủ nhân. Vẫn còn 3 cơ hội cho 3 khách hàng may mắn cuối cùng.

Không chỉ là biểu tượng – Cực quang trở thành trải nghiệm đáng nhớ với khách hàng VIB Privilege Banking

Cực quang – Aurora hấp dẫn không chỉ ở vẻ đẹp của những dải ánh sáng chuyển động trên bầu trời đêm, mà còn bởi sự hiếm có. Không ai có thể đặt lịch để chắc chắn sẽ nhìn thấy cực quang. Chỉ khi hoạt động địa từ, điều kiện bầu trời và thời điểm quan sát cùng hội tụ, những dải ánh sáng kỳ ảo mới xuất hiện trên bầu trời phương Bắc. Chính sự không thể lặp lại ấy khiến hành trình săn cực quang trở thành trải nghiệm nằm trong danh sách mong muốn của nhiều người yêu thích khám phá.

Ba khách hàng VIB Privilege Banking vừa sở hữu hành trình săn cực quang trong đợt quay thưởng thứ hai chương trình "Chạm ánh cực quang" cũng có chung quan niệm về giá trị của những trải nghiệm hiếm có.

Cụ thể, bà Ôn Lệ Đình - khách hàng VIB Quận 2, cho biết điều khiến bà quan tâm là cơ hội được cùng người thân thực hiện một hành trình mà trước đây luôn nằm trong danh sách "sẽ làm vào một ngày nào đó". "Có những chuyến đi mình có thể chủ động sắp xếp, nhưng cũng có những trải nghiệm chỉ thực sự ý nghĩa khi đến đúng thời điểm. Tôi nghĩ giải thưởng này sẽ là một trong số đó." bà Lệ Đình cho biết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoài - khách hàng VIB Diễn Châu nhìn chuyến đi như một phần thưởng dành cho những năm tháng nỗ lực trong công việc và cuộc sống. "Tôi luôn thích Bắc Âu vì thiên nhiên và văn hóa ở đó. Nếu có cơ hội được tận mắt ngắm cực quang cùng người thân, đó sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ." bà Hoài cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hoài - khách hàng VIB Privilege Banking vừa sở hữu hành trình săn cực quang trong đợt quay thưởng thứ hai chương trình "Chạm ánh cực quang"

Còn với ông Nguyễn Văn Tiến - khách hàng VIB Đan Phượng, điều hấp dẫn nhất nằm ở chính sự hiếm có của Aurora. "Cực quang không xuất hiện theo lịch cố định. Điều đó làm tôi liên tưởng đến những cơ hội trong cuộc sống. Không phải lúc nào cũng đến đúng như kế hoạch, nhưng nếu mình linh hoạt, sẵn sàng thì sẽ biết cách nắm bắt." ông Tiến cho biết.

Dù mỗi người có một câu chuyện riêng, điểm chung của họ là đều xem chuyến đi này như một trải nghiệm đáng nhớ hơn là một phần thưởng đơn thuần.

Khi đặc quyền được tạo nên từ những trải nghiệm không thể lặp lại

Trong những năm gần đây, khái niệm đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên đang thay đổi. Nếu trước đây, đặc quyền thường được gắn với những ưu đãi hữu hình như phòng chờ sân bay, dịch vụ riêng hay quà tặng cao cấp, thì ngày nay, nhiều khách hàng sở hữu nền tảng tài sản vững chắc lại kỳ vọng nhiều hơn vào những trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân, có chiều sâu và không dễ lặp lại.

Đó cũng là tinh thần mà VIB Privilege Banking lựa chọn khi xây dựng chương trình "Chạm ánh cực quang". Aurora không chỉ là tên gọi của một hiện tượng thiên nhiên. Với VIB Privilege Banking, Aurora còn là biểu tượng cho ba giá trị cốt lõi mà ngân hàng theo đuổi. Đó là Dynamic – luôn linh hoạt để khách hàng chủ động trước mọi cơ hội thông qua hệ vận hành tài chính ba lớp gồm dòng tiền, tích lũy và đầu tư; Unique – mỗi khách hàng là một hành trình riêng cần những giải pháp được thiết kế phù hợp; và Exclusive – đặc quyền không chỉ nằm ở dịch vụ cao cấp mà còn ở những trải nghiệm được tạo ra dành riêng cho cộng đồng khách hàng ưu tiên.

"Aurora được VIB Privilege Banking lựa chọn làm biểu tượng bởi đó là hiện tượng luôn chuyển động, không lặp lại và chỉ xuất hiện khi hội đủ điều kiện. Điều đó rất giống với hành trình của những khách hàng ưu tiên: luôn chủ động, luôn linh hoạt, luôn sẵn sàng để nắm bắt cơ hội đúng thời điểm. 'Chạm ánh cực quang' vì thế không đơn thuần là một chương trình khuyến mại, mà là cách VIB hiện thực hóa triết lý Dynamic – Unique – Exclusive thành một trải nghiệm mà khách hàng có thể chạm tới", bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc Marketing & Truyền thông VIB chia sẻ.

Đối với nhiều khách hàng ưu tiên, trải nghiệm chỉ thực sự trọn vẹn khi được xây dựng trên một nền tảng tài chính đủ linh hoạt. Đó cũng là định hướng của VIB Privilege Banking khi phát triển một hệ giải pháp không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản, mà còn đồng hành cùng từng giai đoạn phát triển của khách hàng.

Đến nay, 6 trong 9 hành trình săn cực quang đã tìm được chủ nhân. Vẫn còn 3 cơ hội cho 3 khách hàng may mắn cuối cùng.

Tìm hiểu thêm về VIB Privilege Banking để khám phá hệ sinh giải pháp tài chính linh hoạt, cá nhân hóa, thiết kế riêng cho những khách hàng luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội và làm chủ thời cuộc.