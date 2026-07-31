Quyền Tổng giám đốc một ngân hàng xin từ nhiệm, đề nghị thôi chức từ ngày mai (1/8)

Ông Trần Tấn Lộc

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc của ông Trần Tấn Lộc vì nguyện vọng cá nhân. Đơn từ nhiệm được ông Lộc ký ngày 30/7/2026.

Trong đơn, ông Trần Tấn Lộc cho biết: "Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc tại Eximbank trong thời gian tới. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 1/8/2026".

Ông Trần Tấn Lộc sinh năm 1969, có học vị Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Ông gia nhập Eximbank từ năm 1994 và là một trong những lãnh đạo gắn bó lâu năm nhất với ngân hàng này, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao.

Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực. Cuối năm 2015, sau khi ông Phạm Hữu Phú rời vị trí Tổng giám đốc, ông Lộc lần đầu được giao điều hành Eximbank. Đến năm 2016, khi ngân hàng bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, ông trở lại vị trí Phó tổng giám đốc thường trực.

Tháng 9/2021, ông tiếp tục được giao giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc với nhiệm kỳ ba năm. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, ông xin thôi giữ chức Tổng giám đốc vì lý do cá nhân, đồng thời vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị. Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, ông đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank.

Khi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025 kết thúc vào ngày 29/4/2025, ông Trần Tấn Lộc không còn tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tuần sau, ngày 16/5/2025, ông trở lại Ban điều hành với chức danh Phó tổng giám đốc, thời hạn bổ nhiệm ba năm.

Đến ngày 1/7/2025, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank thay ông Nguyễn Hoàng Hải, với thời hạn một năm. Đây là lần thứ ba ông được giao trực tiếp điều hành ngân hàng, cho thấy vai trò của một nhân sự kỳ cựu đã nhiều lần đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất tại Eximbank.

Ngày 30/7/2026, ông Trần Tấn Lộc tiếp tục gửi đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc vì nguyện vọng cá nhân, đề nghị được thôi giữ chức từ ngày 1/8/2026. Như vậy, đây là lần thứ hai trong chưa đầy ba năm ông xin rời vị trí điều hành cao nhất tại Eximbank, sau lần từ nhiệm chức Tổng giám đốc vào tháng 10/2023.

Sau khi ông Trần Tấn Lộc từ nhiệm, Ban điều hành Eximbank còn 6 thành viên, gồm các ông Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thành Long, Lã Quang Trung và các bà Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Bích Phượng, Bùi Thị Thanh Thúy.

Thời gian gần đây, Eximbank liên tục có những thay đổi ở cấp lãnh đạo. Sau phiên họp bất thường về công tác nhân sự ngày 24/7, Hội đồng quản trị ngân hàng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Quốc Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Techcombank.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng bổ sung thêm 4 thành viên Hội đồng quản trị độc lập mới, đều là người nước ngoài, gồm các bà Richa Goswami, Ooi Huey Tyng và các ông Chua Teck Huat Bill, Michael Richard Harte. Theo công bố của ngân hàng, các thành viên này đều có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.