Hai Phó Tổng Giám đốc của Sacombank thôi việc

Theo thông báo nhân sự số 4251/2026/CBTT-CBD ký ngày 31/07/2026, Hội đồng quản trị Sacombank đã phê duyệt quyết định cho thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ﻿ông Hồ Doãn Cường (sinh năm 1972), ﻿ông Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1972).

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động đối với cả hai nhân sự cấp cao này đều là theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi rời ghế Phó Tổng Giám đốc, cả ông Hồ Doãn Cường và ông Nguyễn Minh Tâm đều không tiếp tục nắm giữ chức vụ nào khác tại ngân hàng. Hai cựu lãnh đạo có trách nhiệm hoàn tất bàn giao tài sản, công cụ và công việc liên quan trước thời hạn, đồng thời được hưởng các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định hiện hành.

Hiện Ban Điều hành SACOMBANK gồm ông Faussier Loic Michel Marc đảm nhận vị trí Tổng giám đốc, cùng 8 Phó Tổng giám đốc và 2 thành viên. Ông Faussier Loic Michel Marc được chính thức bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 10/7/2026.