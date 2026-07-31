MB tối ưu vận hành với CIR chỉ 24,17%, phục vụ gần 40 triệu khách hàng

Quản trị hiệu quả theo định hướng phát triển bền vững

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1.733.013 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 1.256.084 tỷ đồng, tăng 13,2%; trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 1.227.554 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 1.149.786 tỷ đồng, tăng 8,2%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 963.815 tỷ đồng, tiếp tục tạo nền tảng nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng và nền kinh tế.

MB thể hiện khả năng quản trị chi phí hoạt động hiệu quả khi tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) hợp nhất ở mức 26,24% và riêng lẻ là 24,17%, tối ưu thêm 2%-2,7% so với năm 2025. Điều này cũng cho thấy MB vận hành tinh gọn, tận dụng tốt công nghệ và quy mô để kiểm soát chi phí nhân sự, vận hành trong khi tối đa hóa thu nhập từ lãi và phí.

Các chỉ số ROE và ROA ở mức tốt, đạt kế hoạch đã đề ra. Biên lãi ròng (NIM) có cải thiện trong quý II/2026, đạt 4,16%, tăng ~0,35% so với quý I/2026.

6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động đạt 37.865 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 31.807 tỷ đồng, tăng 32,2%; thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.514 tỷ đồng, tăng 11,5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.188 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1%, hoàn thành 51,2% kế hoạch năm 2026 sau 6 tháng.

Đáng chú ý, quy mô khách hàng của MB đạt 38 triệu, tăng khoảng 2,8 triệu khách hàng so với năm 2025. Tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, MB không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Đối với mảng thu dịch vụ, thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ của MB tăng trưởng gấp 1,53 lần so với cùng kỳ, trong đó, nổi bật nhất là hoạt động kinh doanh thẻ và tài trợ thương mại của MB tiếp tục duy trì thế mạnh và tăng trưởng tốt. Thu từ kinh doanh bảo hiểm tăng 10%, đưa MB đứng vị trí thứ 2 về bán bancas bảo hiểm.

Đóng góp hơn 7.700 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước riêng trong 6 tháng đầu năm

Bên cạnh việc duy trì tăng trưởng kinh doanh, MB tiếp tục khẳng định trách nhiệm đối với nền kinh tế thông qua việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, MB đã đóng góp hơn 7.700 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tiếp nối kết quả năm 2025 với gần 10.000 tỷ đồng, qua đó góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cùng với đó, trong 6 tháng qua, MB đã triển khai hơn 40 chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 146 tỷ đồng, tập trung vào chăm lo người có công với cách mạng, giảm nghèo, hỗ trợ giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng xã hội và các chương trình vì cộng đồng. Đồng thời, MB tích cực hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội do Ngân hàng Nhà nước phát động, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Định hướng 6 tháng cuối năm 2026

Bước sang 6 tháng cuối năm 2026, MB sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngân hàng kiên định tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn; mở rộng tín dụng theo hạn mức NHNN cấp, huy động vốn bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu phục vụ 40 triệu khách hàng.

Với nền tảng kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm cùng năng lực quản trị rủi ro vững chắc, MB phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, bao gồm tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 15%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, duy trì các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.