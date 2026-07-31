Nóng: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới tỷ lệ cho vay/huy động, áp dụng chính thức từ ngày mai (1/8)

Ngày 30/7/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1743/QĐ-NHNN quy định về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi, theo điểm a(iii) khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2026/TT-NHNN.

Theo Quyết định, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Quyết định số 1743/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028. Tỷ lệ khấu trừ nêu trên được áp dụng trong toàn bộ khoảng thời gian này.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước phải chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả trong trường hợp Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn; duy trì đầy đủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Quyết định diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm cho những quý còn lại của năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm phấn đấu đạt từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước đó, ﻿Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, ngoài việc nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%, NHNN cũng điều chỉnh một số quy định liên quan đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Cụ thể, Thông tư sửa đổi quy định về tổng tiền gửi dùng để tính LDR theo hướng tiếp tục loại trừ tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, đồng thời cho phép chỉ loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Thông tư cũng bãi bỏ Thông tư số 08/2020/TT-NHNN và Thông tư số 08/2026/TT-NHNN kể từ ngày văn bản mới có hiệu lực. Trước đó, NHNN đã ban hành Thông tư 08/2026 cho phép ngân hàng tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc vào mẫu số khi xác định LDR, thay vì loại bỏ hoàn toàn như trước đó.