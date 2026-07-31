Chủ tịch MB: Sẵn sàng mở nguồn lực để cùng tri thức Việt toàn cầu kiến tạo giá trị cho Việt Nam

Sau 15 năm giữ kỷ lục thành tích về khoa học và công nghệ, Việt Nam hiện đứng thứ 44/139 quốc gia về Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu. Nền tảng này đang trở thành bệ phóng đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình, tiến tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Song thay vì dừng ở nghiên cứu, công nghệ được định hướng giải quyết các bài toán lớn của đất nước, tạo giá trị thực tiễn cho nền kinh tế và đời sống người dân.

Tại VGIC 2026, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global nhấn mạnh: "Việt Nam sẽ đi xa bằng việc sử dụng thông minh các công nghệ đang có và sẽ phát kiến ra. Nhưng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng: Công nghệ không thay đổi quốc gia; Con người mới thay đổi quốc gia thông qua công nghệ. Nhiều quốc gia mua được công nghệ nhưng không chắc đạt được thịnh vượng; quan trọng là năng lực sử dụng công nghệ như đòn bẩy".

"Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn nhất để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phục vụ thời kỳ phát triển mới của đất nước. Những bài toán lớn của quốc gia là động lực để các doanh nghiệp đổi mới mô hình phát triển, bao gồm cả ngành tài chính vốn ‘bảo thủ’ với nhiều quy trình và ràng buộc", Chủ tịch MB Lưu Trung Thái khẳng định, trước đông đảo 100 nhà đổi mới sáng tạo Việt từ 15 quốc gia.

Từ lời giải công nghệ cho bài toán phục vụ 40 triệu khách hàng của MB

Theo ông Thái, nếu chỉ cạnh tranh theo cách truyền thống, MB khó có "cửa thắng" các đối thủ lớn. Thời điểm 10 năm trước, MB chỉ có 8.000 nhân sự làm việc ở 250 chi nhánh, trong khi ngân hàng lớn nhất lúc đó quy mô 2.000 chi nhánh và 40.000 nhân viên.

Trước bài toán đầy thách thức, MB đã tự đặt "đề bài" cho mình để đi tìm lời giải qua công nghệ. Nhà băng lựa chọn mô hình kinh doanh nền tảng (platform), số hóa toàn diện quy trình để vượt qua giới hạn về quy mô. Sau gần 10 năm, MB giải được các bài toán về giao dịch 24/7, tăng năng suất lao động, tối đa hóa nguồn lực dù quy mô nhân sự không quá lớn.

Nhờ tiên phong đổi mới sáng tạo, vị thế của MB hoàn toàn thay đổi. Ngân hàng hiện xử lý khoảng 20 tỷ giao dịch mỗi năm, đáp ứng nhu cầu của gần 40 triệu khách hàng - tức khoảng 50% dân số làm việc của Việt Nam. Đây là môi trường ứng dụng tiềm năng cho công nghệ số và AI tân tiến, xứng đáng là nơi để giới chuyên gia hàng đầu về tham gia, tạo các giá trị mới cho người dùng.

Ngân hàng MB mang đến cases-study biến platform thành tăng trưởng.

Góc nhìn biến công nghệ thành lời giải của nhà băng, nhận được sự đánh giá cao từ giới học thuật. GS. Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore) nhận định, đây là bài học đáng trân quý cho các doanh nghiệp nội địa. Câu chuyện chuyển đổi với tốc độ vươn nhanh như "Thánh Gióng" của MB, minh chứng sống động cho ý tưởng dùng platform công nghệ để khuếch đại năng lực sẵn có.

Đến hợp tác đổi mới sáng tạo cho những bài toán lớn của Việt Nam

Từ hành trình chuyển đổi ngoạn mục của MB, ông Lưu Trung Thái chia sẻ tầm nhìn hợp tác liên ngành để phát triển quốc gia: "Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều bài toán lớn chưa có lời giải. Chính những bài toán đó là cơ hội để chúng ta cùng nhau ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới".

Chủ tịch MB cũng phát đi lời mời các chuyên gia, nhà khoa học và startup cùng tham gia giải các bài toán lớn. Ưu tiên hàng đầu của ngân hàng là hỗ trợ các ý tưởng và cách thức mới, có thể mở ra không gian phát triển cho đất nước.

Đặc biệt, MB sẵn sàng mở nguồn lực để biến các ý tưởng thành hiện thực. Ngân hàng hội đủ điều kiện trở thành môi trường để các ý tưởng được nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm chứng trên thực tiễn; đồng thời đồng hành về nguồn lực, kết nối đối tác và đầu tư cho những sáng kiến giá trị cao.

Chủ tịch MB phát đi thông điệp hợp tác đổi mới sáng tạo tại VGIC 2026.

"Nếu đối tác có ý tưởng mới nhưng chưa biết thử nghiệm ở đâu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành. MB cho phép mở nền tảng để thử nghiệm giải pháp công nghệ, sản phẩm mới trên dữ liệu và quy mô thực tế, kể cả ngoài lĩnh vực ngân hàng. Chúng tôi bỏ vốn đầu tư hoặc kết nối với các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực để cùng sẻ chia cơ hội", vị chủ tịch ngỏ lời.

Để minh chứng cho tinh thần dám thử nghiệm ý tưởng mới ngoài phạm vi ngân hàng, ông kể về trường hợp Green SM. Cách đây 5 năm, khi mô hình này còn nhiều nghi ngại về khả năng thành công, MB là ngân hàng đầu tiên cho vay. Đích thân ông Thái đã dành một tuần trực tiếp trải nghiệm, kiểm tra tiềm năng "nhân rộng" của Green SM.

Chủ tịch MB đánh giá cao những đối tác có tầm nhìn vươn ra thế giới, tương tự Green SM. Ông khuyến khích các startup lấy Việt Nam làm căn cứ thử nghiệm cho mô hình và thuật toán mới, kiểm chứng thành công tại MB, trước khi đưa sản phẩm và dịch vụ ra quốc tế.