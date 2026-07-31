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Lãi suất ngân hàng 31/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động niêm yết tại 34 ngân hàng ngày 31/7 cho thấy ACB vẫn dẫn đầu thị trường với mức 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm Big4 duy trì lãi suất 6,8%/năm.

Bước sang ngày cuối cùng của tháng 7, biểu lãi suất huy động niêm yết của các ngân hàng hầu như không có sự thay đổi. Sau một số đợt điều chỉnh cục bộ trong tháng, thị trường hiện duy trì trạng thái ổn định, với mức lãi suất cao tập trung ở một số ngân hàng quy mô nhỏ và vừa.

ACB tiếp tục dẫn đầu, 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục giữ vị trí số một với mức lãi suất 7,8%/năm. Đồng thời, ngân hàng này cũng áp dụng 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng, cao nhất thị trường ở cả ba kỳ hạn.

Đứng sau ACB là Saigonbank với 7,2%/năm và Bac A Bank với 7,1%/năm.

Nhóm ngân hàng áp dụng mức 7%/năm gồm MBV, VCBNeo, VIB và PGBank. Như vậy, toàn thị trường hiện có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Phần lớn ngân hàng duy trì lãi suất từ 6,5-6,9%/năm

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau, với 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm.

MSB cũng giữ nguyên mức 6,8%/năm, trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm.

Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm; BaoViet Bank và SHB cùng niêm yết 6,5%/năm; NCB ở mức 6,4%/năm, còn MB là 6,35%/năm.

Nhóm lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank tiếp tục áp dụng 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm, trong khi VPBank giữ mức 6%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm, KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Thị trường khép lại tháng 7 với mặt bằng lãi suất ổn định

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng vẫn duy trì ở mức 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm.

Nhìn chung, tháng 7 khép lại mà không xuất hiện làn sóng tăng lãi suất trên diện rộng. Dù một số ngân hàng vẫn niêm yết mức lãi suất từ 7%/năm trở lên nhằm tăng sức hấp dẫn đối với người gửi tiền, phần lớn tổ chức tín dụng tiếp tục giữ lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,5-6,9%/năm.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 31/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 30/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

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