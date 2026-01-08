Trật tự mới Top 10 ngân hàng lãi cao nhất Việt Nam

Theo số liệu lợi nhuận trước thuế (LNTT) sáu tháng đầu năm của 28 ngân hàng, tổng LNTT toàn hệ thống đạt khoảng 223.663 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 21% so với mức 184.848 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng này phần lớn đến từ nhóm ngân hàng quy mô lớn, trong khi không ít nhà băng tầm trung và nhỏ ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí có ngân hàng lợi nhuận giảm hơn 70% so với cùng kỳ.

Top 10 ngân hàng lãi cao nhất: chiếm gần 82% lợi nhuận toàn ngành

Mức độ tập trung lợi nhuận ngày càng lớn vào nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu. Cụ thể, tổng LNTT của Top 10 ngân hàng lãi cao nhất - gồm Vietcombank, VietinBank, MB, BIDV, VPBank, Techcombank, Agribank, HDBank, ACB và SHB - đạt 183.125 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2026, tăng tới 29,1% so với mức 141.843 tỷ đồng của chính nhóm này trong cùng kỳ năm 2025. ﻿

Với kết quả đó, nhóm Top 10 hiện chiếm gần 82% tổng lợi nhuận toàn ngành, tăng đáng kể so với tỷ trọng khoảng 77% của cùng kỳ năm trước. Nói cách khác, cứ khoảng 5 đồng lợi nhuận toàn hệ thống ngân hàng làm ra trong nửa đầu năm 2026 thì có hơn 4 đồng thuộc về 10 cái tên dẫn đầu, cho thấy khoảng cách giữa nhóm đầu ngành và phần còn lại của thị trường. ﻿

Bảng xếp hạng nhiều xáo trộn

Xét về vị trí cụ thể, ngôi đầu bảng tiếp tục thuộc về Vietcombank với 29.222 tỷ đồng LNTT, tăng 33,5% so với cùng kỳ, tiếp theo là VietinBank với 25.868 tỷ đồng, tăng 36,7%. Hai vị trí quán quân và á quân không thay đổi so với nửa đầu năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của nhóm ngân hàng quốc doanh. Tuy nhiên, từ vị trí thứ ba trở xuống, thứ hạng Top 10 đã có sự xáo trộn đáng kể.

MB vươn lên vị trí thứ ba nhờ mức tăng trưởng 27,1%, vượt qua BIDV - ngân hàng tụt xuống vị trí thứ tư do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn hơn, chỉ đạt 17,9%.

Đáng chú ý nhất là cú bứt phá của VPBank: với mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 68%, cao nhất trong nhóm Top 10, VPBank đã leo từ vị trí thứ bảy của cùng kỳ năm ngoái lên vị trí thứ năm, vượt qua cả Techcombank và Agribank. Techcombank vì vậy lùi một bậc xuống vị trí thứ sáu, còn Agribank lùi xuống vị trí thứ bảy dù lợi nhuận của nhà băng này vẫn tăng tới 42%. ﻿

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng Top 10, HDBank là điểm sáng khi mức tăng trưởng 31,1% giúp ngân hàng này vươn lên vị trí thứ tám, đẩy ACB - vốn gần như đi ngang với mức tăng chỉ 0,4% - xuống vị trí thứ chín. SHB giữ nguyên vị trí thứ mười như cùng kỳ năm trước, dù lợi nhuận chỉ nhích nhẹ 1,6%.