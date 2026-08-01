Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Agribank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Tuấn giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Agribank.

Trao các quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Agribank có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.

Theo đó﻿ tại Hội nghị, NHNN đã công bố Quyết định 1668/QĐ-NHNN ngày 17/7/2026, của Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Phạm Đức Tuấn, Thành viên Hội đồng thành viên Agribank giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Agribank.

Đồng thời Quyết định số 1666/QĐ-NHNN ngày 17/7/2026, của Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Lê Văn Xuất – Giám đốc Agribank Sở Giao dịch giữ chức Phó Tổng Giám đốc Agribank.﻿

Thống đốc NHNN đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Agribank tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững vai trò Ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời không ngừng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.﻿