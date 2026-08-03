Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, một mã gần tím trần

Phiên giao dịch ngày 3/8, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm mạnh với VNINDEX tăng 27,06 điểm lên 1.762,84 điểm (+1,56%). Nhóm VN30 tăng tới 45,62 điểm (+2,44%) lên 1.917,69 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng hôm nay ngập trong sắc xanh với 22/27 mã tăng giá.

Cổ phiếu MBB tăng mạnh nhất nhóm ngân hàng, đóng cửa ở mức 24.000 đồng/cp (+6,67%), gần tăng kịch trần. Đáng chú ý, mới đây MB đã thông báo về ngày 12/8/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, đồng thời thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án phát hành, ngân hàng sẽ chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác tăng trên 3% như SHB (+3,48%), TCB (+3,45%), CTG (+3,25%), HDB (+3,17%),....

Những mã này diễn biến tích cực sau khi ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 tích cực. Chẳng hạn như HDB của HDBank mới đây công bố BCTC quý 2/2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt hơn 13.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Tổng tài sản chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ dồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Ngân hàng tiếp tục duy trì hoạt động vượt trội với ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng. Ngoài ra trong diễn biến khác, HDBank gây chú ý trên thị trường vốn gần đây khi huy động thành công 721 triệu USD khoản vay hợp vốn quốc tế theo chuẩn Social Loan, vượt khoảng 60% quy mô dự kiến ban đầu. Đây là khoản vay hợp vốn xã hội lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động trên thị trường quốc tế.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh hôm nay tiếp tục tăng mạnh, tiếp nối đà của các phiên giao dịch cuối tuần trước. Cổ phiếu CTG của VietinBank tăng 10,6% sau 5 phiên; VCB của Vietcombank tăng 12,6% từ ngày 28/7 đến nay; BID của BIDV tăng 10,2%.

Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh tăng mạnh khi Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định số 1743, cho phép các tổ chức tín dụng giảm tỷ lệ khấu trừ đối với số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước từ 80% xuống 50% trong tính toán tỷ lệ LDR (tức là tăng phần tiền gửi Kho bạc Nhà nước có kỳ hạn được tính vào LDR từ 20% lên 50%). Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/08/2026 đến ngày 31/07/2028 (2 năm).

Theo công ty chứng khoán Vietcap, thay đổi này sẽ giúp giảm áp lực tuân thủ cho các ngân hàng và hỗ trợ môi trường lãi suất. Các ngân hàng quốc doanh bao gồm VCB, CTG và BID là những ngân hàng sẽ được hưởng lợi trực tiếp nhiều nhất. Theo các nguồn thông tin và ước tính của Vietcap, số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào cuối tháng 7 vào khoảng 700.000 tỷ đồng; việc điều chỉnh này (tương đương tăng thêm khoảng 200.000 tỷ đồng/7,6 tỷ USD) sẽ giúp giảm tỷ lệ LDR của ba ngân hàng quốc doanh, mỗi ngân hàng khoảng 1,8-2,4 điểm phần trăm.