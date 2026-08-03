Những ngân hàng đang tăng trưởng lợi nhuận nhanh nhất: Nhiều nhà băng tăng theo cấp số nhân, xuất hiện mức lãi cao nhất lịch sử

Thống kê từ báo cáo tài chính quý II/2026 của 27 ngân hàng cho thấy, phần lớn các nhà băng ghi nhận lợi nhuận trước thuế cải thiện so với quý đầu năm. Đáng chú ý, không chỉ nhóm ngân hàng quy mô nhỏ có mức tăng trưởng cao nhờ nền so sánh thấp, nhiều ngân hàng dẫn đầu hệ thống cũng ghi nhận lợi nhuận bứt phá cả về tốc độ lẫn giá trị tuyệt đối.

VietBank, NCB và BVBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng

Xét về tốc độ tăng trưởng, VietBank là ngân hàng gây bất ngờ lớn nhất. Lợi nhuận trước thuế quý II đạt gần 777 tỷ đồng, gấp hơn 4,6 lần quý I, tương ứng tăng 365,7%. Chỉ trong ba tháng, ngân hàng này tạo thêm hơn 610 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

﻿Đứng thứ hai là NCB . Sau khi ghi nhận hơn 216 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I, ngân hàng này nâng kết quả lên hơn 510 tỷ đồng trong quý II, tương ứng mức tăng 135,9%. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp NCB duy trì lợi nhuận ở mức cao sau nhiều năm tái cơ cấu, cho thấy hoạt động kinh doanh đang dần đi vào quỹ đạo ổn định.

BVBank cũng ghi tên vào nhóm tăng trưởng mạnh nhất khi lợi nhuận tăng 53,9% so với quý I, từ 216 tỷ đồng lên gần 332 tỷ đồng. Dù quy mô lợi nhuận chưa lớn, kết quả này cho thấy xu hướng cải thiện liên tục về hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng sẽ chưa phản ánh đầy đủ bức tranh toàn ngành. Các ngân hàng quy mô nhỏ có thể tăng vài trăm phần trăm nhờ nền lợi nhuận thấp, trong khi giá trị lợi nhuận tăng thêm vẫn còn khá khiêm tốn.

Ngược lại, ở nhóm ngân hàng dẫn đầu, mức tăng chỉ vài chục phần trăm nhưng tương đương hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận bổ sung chỉ trong một quý.

Vietcombank bứt phá, nhóm Big4 tiếp tục nới rộng khoảng cách

Trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, Vietcombank là cái tên nổi bật nhất nếu xét về quy mô tăng trưởng.

Lợi nhuận trước thuế quý II của ngân hàng đạt gần 17.420 tỷ đồng, tăng 47,6% so với quý I. Khoảng cách lợi nhuận giữa Vietcombank với các ngân hàng còn lại cũng được nới rộng đáng kể. Đây tiếp tục là ngân hàng có lợi nhuận theo quý cao nhất hệ thống và là một trong những đơn vị duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng quy mô lớn.

Bên cạnh Vietcombank, VietinBank cũng ghi nhận một quý kinh doanh khởi sắc. Lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt gần 14.729 tỷ đồng , tăng 32,2% so với quý I, tương ứng tăng thêm khoảng 3.589 tỷ đồng . Với kết quả này, VietinBank tiếp tục là ngân hàng có lợi nhuận cao thứ hai toàn hệ thống.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV cũng ghi nhận quý kinh doanh tích cực khi lợi nhuận tăng 20,6%, đạt hơn 10.332 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 1.761 tỷ đồng so với quý trước.

HDBank cũng là một trong những điểm sáng đáng chú ý của mùa báo cáo tài chính quý II. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7.094 tỷ đồng , tăng 16,2% so với quý I, tương ứng tăng thêm gần 987 tỷ đồng .

Kết quả này không chỉ giúp HDBank duy trì đà tăng trưởng ổn định mà còn tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng lợi nhuận của khối ngân hàng tư nhân. Với mức lãi hơn 7.000 tỷ đồng trong quý II, HDBank tiếp tục xếp trên ACB (5.367 tỷ đồng) và củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu , chỉ xếp sau VPBank và Techcombank về quy mô lợi nhuận theo quý.

Nhiều ngân hàng cũng ghi nhận kết quả khả quan. TPBank tăng gần 13%, LPBank tăng hơn 11%, MB tăng gần 10%, lên hơn 10.559 tỷ đồng, trong khi OCB và ABBank gần như giữ nguyên kết quả so với quý đầu năm.

ACB dù lợi nhuận hầu như đi ngang nhưng vẫn duy trì mức lãi trên 5.300 tỷ đồng, vẫn thuộc nhóm ngân hàng có hiệu quả sinh lời cao nhất hệ thống.

Không phải ngân hàng nào cũng duy trì được đà tăng

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh quý II cũng cho thấy một số ngân hàng bắt đầu chững lại sau quý đầu năm.

Trong nhóm ngân hàng niêm yết, PGBank ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi lợi nhuận trước thuế chỉ còn 164 tỷ đồng, giảm 40,5% so với quý I.

KienlongBank giảm gần 25%, còn khoảng 654 tỷ đồng, trong khi MSB giảm 18,9% xuống còn 1.532 tỷ đồng. ﻿ VIB cũng ghi nhận lợi nhuận giảm khoảng 15%, còn 2.383 tỷ đồng.

Ngoài ra, SeABank và Nam A Bank lần lượt giảm 10,9% và 7,7%, còn Sacombank giảm nhẹ khoảng 3,6%.

Riêng Saigonbank là trường hợp đáng chú ý nhất khi chuyển từ mức lãi hơn 88 tỷ đồng trong quý I sang lỗ 40 tỷ đồng trong quý II, trở thành ngân hàng duy nhất báo lỗ trong kỳ này.

Kết quả kinh doanh quý II cho thấy cuộc đua lợi nhuận trong ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn.

Nhóm ngân hàng quy mô lớn tiếp tục mở rộng khoảng cách không chỉ nhờ lợi thế về quy mô tín dụng mà còn nhờ khả năng cải thiện nguồn thu, kiểm soát chi phí vốn và tối ưu hiệu quả hoạt động. Đáng chú ý, Vietcombank, VietinBank, VPBank, BIDV hay HDBank đều ghi nhận mức tăng trưởng cả về tỷ lệ lẫn giá trị tuyệt đối, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ vẫn tạo được dấu ấn về tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng cao xuất phát từ nền lợi nhuận thấp của quý trước, trong khi quy mô lợi nhuận tuyệt đối vẫn còn khoảng cách khá xa với nhóm đầu ngành.

Diễn biến này cũng cho thấy, trong bối cảnh tín dụng tăng tốc trở lại, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp và áp lực lên biên lãi ròng (NIM) chưa giảm, lợi thế cạnh tranh đang ngày càng nghiêng về những ngân hàng có quy mô lớn, nền tảng vốn vững chắc và khả năng đa dạng hóa nguồn thu. Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định vị thế của từng ngân hàng trong nửa cuối năm 2026.