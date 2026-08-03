Chiến lược số của TPBank: Động lực tăng trưởng mới ngoài tín dụng

Điều đó khiến thước đo đối với các ngân hàng cũng thay đổi. Nếu trước đây, lợi nhuận là chỉ số được quan tâm hàng đầu, thì nay thị trường muốn biết lợi nhuận ấy được tạo ra từ đâu và liệu mô hình tăng trưởng có còn dư địa trong những năm tới.

Nhìn vào kết quả kinh doanh bán niên của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), có thể thấy chiến lược đầu tư dài hạn vào nền tảng số đang từng bước chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh. Công nghệ không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn góp phần mở rộng nguồn thu ngoài lãi và tạo dư địa tăng trưởng bền vững, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng như trước đây. Sáu tháng đầu năm, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 4.668 tỷ đồng, tạo nền tảng cho mục tiêu lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Nguồn thu ngoài lãi trở thành động lực tăng trưởng

Trong bối cảnh dư địa mở rộng NIM không còn nhiều, việc gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi đang trở thành xu hướng của nhiều ngân hàng. Với TPBank, chiến lược này đã phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh.

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh chiến lược số của TPBank đang phát huy hiệu quả. Việc khách hàng ngày càng ưu tiên giao dịch trên các nền tảng số giúp doanh thu từ thanh toán, chuyển tiền, bảo lãnh, ngoại hối và các dịch vụ tài chính tăng trưởng ổn định, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tín dụng và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn.

Theo đó, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho biết trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng còn hạn chế, việc mở rộng nguồn thu từ dịch vụ sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm của ngân hàng trong nửa cuối năm, thông qua các sản phẩm thanh toán, bảo lãnh, chuyển tiền quốc tế và khai thác sâu hơn nhu cầu của khách hàng hiện hữu. "Sau nhiều năm đầu tư cho nền tảng số, TPBank đang bước vào giai đoạn thu hoạch, khi công nghệ không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn tạo ra nguồn thu và dư địa tăng trưởng mới." ông Hưng chia sẻ.

Bên cạnh nguồn thu ngoài lãi, hệ sinh thái số cũng giúp TPBank gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng. Đến cuối tháng 6/2026, ngân hàng phục vụ hơn 17,4 triệu khách hàng, trong đó trên 30% là khách hàng hoạt động thường xuyên. Đáng chú ý, khoảng 99,5% giao dịch được thực hiện qua các kênh số như App TPBank và LiveBank. Nền tảng số không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng mà còn tạo điều kiện để TPBank mở rộng doanh thu trên mỗi khách hàng thông qua các sản phẩm thanh toán, tiết kiệm, thẻ, bảo hiểm và nhiều dịch vụ tài chính khác, thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng quy mô tín dụng.

Công nghệ tạo lợi thế về hiệu quả vận hành, kiểm soát rủi ro

Mặc dù đầu tư khá lớn cho công nghệ, nhưng tỷ lệ chi phí trên thu nhập CIR của NH ngày càng cải thiện, giảm từ trên 40% vài năm trước xuống dưới 35% trong năm nay, điều đó cho thấy đầu tư cho công nghệ vẫn là hướng đi đúng đắn, hiệu quả hơn so với mở rộng mạng lưới chi nhánh truyền thống với chi phí cao hơn nhiều.

Song song với đó, ngân hàng vẫn duy trì kỷ luật quản trị rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%, những chỉ số này cho thấy TPBank ưu tiên chất lượng tài sản và tăng trưởng bền vững thay vì chạy theo quy mô tín dụng.

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ngày càng chịu nhiều giới hạn và NIM chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, năng lực tạo nguồn thu ngoài lãi, khai thác hiệu quả tệp khách hàng và tối ưu chi phí sẽ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Những kết quả bán niên của TPBank cho thấy chiến lược đầu tư công nghệ và hệ sinh thái số được theo đuổi nhiều năm qua đang từng bước chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh, thay vì chỉ tạo ra lợi thế về công nghệ.

Một điểm đáng chú ý, Moody’s Ratings vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) lên mức "Tích cực". Động thái này phần nào phản ánh sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với những cải thiện về nền tảng vốn, chất lượng tài sản và định hướng phát triển thận trọng của ngân hàng. Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng bền vững hơn ngoài tín dụng, việc được nâng triển vọng cũng cho thấy chiến lược số và đa dạng hóa nguồn thu của TPBank đang đi theo hướng phù hợp với các tiêu chí đánh giá dài hạn.