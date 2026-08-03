Một ngân hàng sắp trả cổ tức 15%

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa thông báo ngày 12/8/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, đồng thời thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, MB sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 12.082,5 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025 của ngân hàng.

Bên cạnh đó, cùng ngày 12/8, MB cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu số 335/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/7/2026.

Theo phương án phát hành, ngân hàng sẽ chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến, MB sẽ thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 80.550 tỷ đồng lên hơn 100.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 20.137 tỷ đồng.