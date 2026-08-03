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MSB tổ chức giải golf kỷ niệm 35 năm thành lập

| | Tài chính - ngân hàng

MSB tổ chức giải golf kỷ niệm 35 năm thành lập

Ngày 01/08/2026 vừa qua, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức giải "35th Golf Anniversary Tournament" tại sân Golf Long Biên (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao dành cho cộng đồng doanh nhân mà còn là dịp để MSB tri ân các khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình phát triển suốt hơn ba thập kỷ.

Sự kiện đã thu hút 130 golfer là các khách hàng ưu tiên, đối tác và doanh nghiệp đã đồng hành cùng sự phát triển của MSB những năm qua. Giải đấu diễn ra theo thể thức 18 hố, xuất phát đồng loạt (shotgun).

Bên cạnh việc đề cao tinh thần thể thao, 35th Golf Anniversary Tournament còn tạo nên không gian giao lưu, kết nối giữa cộng đồng doanh nhân, các nhà quản lý và những người có chung niềm đam mê golf. Thông qua sự kiện, phía ngân hàng và các khách mời có thêm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đồng thời thúc đẩy những kết nối giá trị hướng tới sự phát triển bền vững. Chính vì vậy, "35th Golf Anniversary Tournament" không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm thành lập MSB mà còn thể hiện tinh thần xuyên suốt mà ngân hàng đang theo đuổi: Lấy khách hàng làm trung tâm, coi sự đồng hành là nền tảng cho mọi bước phát triển.

MSB tổ chức giải golf kỷ niệm 35 năm thành lập - Ảnh 1.

Giải đấu là không gian để cộng đồng doanh nhân, các nhà quản lý và những người có chung niềm đam mê golf gặp gỡ, kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác

Đại diện MSB cho biết, trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, mỗi dấu mốc của ngân hàng đều gắn liền với sự đồng hành, tin tưởng của khách hàng và đối tác. Đây cũng là nền tảng để MSB không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực tài chính nhằm mang đến những giải pháp tối ưu, đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên hành trình phát triển.

Bước sang cột mốc 35 năm, MSB tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chuỗi hoạt động kỷ niệm được triển khai trong năm 2026 không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn mở ra chặng đường phát triển mới, nơi ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo những giá trị dài hạn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
MSB

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