Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm xuống 0,7% trong cuối tháng 7

Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA) cho biết, trong tuần từ 27-31/7, NHNN đã chuyển trạng thái điều tiết trên thị trường mở (OMO) khi bơm ròng 12.322,94 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh cầm cố giấy tờ có giá.

Cụ thể, NHNN chào thầu 61.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 42 ngày, 63 ngày và 91 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 48.341,63 tỷ đồng, trong khi có 36.018,69 tỷ đồng đáo hạn. NHNN tiếp tục không phát hành tín phiếu trong tuần.

Sau khi bù trừ lượng vốn bơm ra và đáo hạn, NHNN đã bơm ròng 12.322,94 tỷ đồng qua OMO. Tổng dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố đạt 172.530,36 tỷ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng là mức lãi suất các ngân hàng thương mại áp dụng khi vay mượn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn. Đây được xem là chỉ báo phản ánh quan hệ cung - cầu vốn trong hệ thống ngân hàng. Khi lãi suất tăng thường cho thấy nhu cầu vốn gia tăng hoặc thanh khoản bớt dồi dào; ngược lại, khi lãi suất giảm phản ánh nguồn vốn trong hệ thống thuận lợi hơn.

Vì vậy, diễn biến lãi suất liên ngân hàng được coi là một trong những chỉ số quan trọng về thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đồng thời là tín hiệu để theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ và hoạt động điều hành của NHNN.

Trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất VND tiếp tục duy trì ở mức thấp tại các kỳ hạn rất ngắn. Theo số liệu đến ngày 30/7, lãi suất qua đêm ở mức 0,7%/năm, giảm 0,6 điểm phần trăm so với phiên trước và giảm 2,3 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng lần lượt ở mức 4,5%/năm, 5,5%/năm và 6,9%/năm, chỉ biến động nhẹ so với cuối tuần trước.

Mặt bằng lãi suất VND tiếp tục duy trì ở mức thấp tại các kỳ hạn rất ngắn, nguồn: NHNN

Với việc lãi suất qua đêm duy trì ở mức thấp trong những phiên cuối tháng 7, cùng động thái NHNN bơm ròng hơn 12.300 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục được hỗ trợ, trong khi cơ quan điều hành vẫn duy trì điều tiết vốn linh hoạt thông qua các công cụ chính sách tiền tệ.