Lãi suất ngân hàng 3/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Thị trường lãi suất huy động bước sang tuần đầu tháng 8 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi LPBank tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Đây là lần điều chỉnh đáng kể đầu tiên sau nhiều ngày mặt bằng lãi suất duy trì ổn định.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 3/8, LPBank đã nâng lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 6,8% lên 7,1%/năm , kỳ hạn 9 tháng từ 6,8% lên 7,1%/năm , kỳ hạn 12 tháng từ 6,9% lên 7,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng từ 6,95% lên 7,25%/năm .

8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên

Sau khi điều chỉnh, LPBank trở thành ngân hàng niêm yết lãi suất cao thứ hai trên thị trường ở kỳ hạn 12 tháng, chỉ đứng sau ACB.

Cụ thể, ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, đồng thời áp dụng 7,6%/năm và 7,7%/năm lần lượt cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

LPBank đứng ngay sau với 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Saigonbank xếp thứ ba với 7,2%/năm , tiếp đến là Bac A Bank với 7,1%/năm .

Bốn ngân hàng còn lại trong nhóm lãi suất từ 7%/năm gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB, cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng, tăng thêm một ngân hàng so với trước khi LPBank điều chỉnh biểu lãi suất.

Big4 tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất

Trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Bốn ngân hàng này cùng áp dụng 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng giữ mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm .

BVBank tiếp tục áp dụng 6,9%/năm , còn Nam A Bank và Sacombank cùng duy trì 6,6%/năm .

Đáng chú ý, OCB điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng giảm ở một số kỳ hạn trung hạn. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện còn 6,6%/năm , thấp hơn mức 6,9%/năm trước đó. PGBank cũng giảm lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng từ 6,9% xuống 6,6%/năm , song vẫn giữ 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhiều ngân hàng vẫn niêm yết dưới 6,5%/năm

SHB và BaoViet Bank cùng niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. NCB áp dụng 6,4%/năm , MB 6,35%/năm .

ABBank và TPBank cùng duy trì mức 6,25%/năm .

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , trong khi VPBank giữ mức 6%/năm .

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, PVcomBank áp dụng 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 3/8/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo từng chi nhánh, đối tượng khách hàng, quy mô khoản tiền gửi và các chương trình ưu đãi của từng ngân hàng.