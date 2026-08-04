ACB vào Top 20 VNSI: Chất lượng tài sản Top đầu đi cùng tăng trưởng hiệu quả và bền vững

Tăng trưởng bền vững trước hết phải bắt đầu từ chất lượng tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh của ACB tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, trong đó tăng trưởng tín dụng quý II đạt mức cao nhất trong bốn quý gần đây, với động lực phục hồi rõ hơn từ phân khúc khách hàng cá nhân và SME.

Đáng chú ý, tăng trưởng được duy trì song song với chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất thị trường. Cuối tháng 6/2026, nợ xấu của ACB chỉ chiếm 1,03% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng, thuộc nhóm thấp nhất các ngân hàng tư nhân và xếp thứ hai toàn ngành, chỉ sau Vietcombank. Đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 105%, nằm trong số ít ngân hàng có LLR > 100%. Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư ngày 23/7, ban lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp nhờ ba yếu tố: danh mục tín dụng phân tán, tập trung khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp có dòng tiền ổn định; hệ thống cảnh báo sớm và quy trình quản trị rủi ro hiệu quả; và chủ động xử lý, thu hồi nợ từ giai đoạn sớm.

Kết quả này cũng phản ánh định hướng nhất quán của ACB: tăng trưởng phải đi cùng chất lượng, đặt hiệu quả và khả năng kiểm soát rủi ro trong dài hạn làm nền tảng.

Ban lãnh đạo ACB chia sẻ: “ Với ACB, tăng trưởng bền vững trước hết phải bắt đầu từ chất lượng tăng trưởng. Quy mô có thể mở rộng nhanh, nhưng hiệu quả và khả năng kiểm soát rủi ro mới quyết định ngân hàng có thể đi được bao xa. Vì vậy, chúng tôi không đặt tăng trưởng và phát triển bền vững thành hai mục tiêu riêng biệt, mà xem đây là cùng một bài toán: tạo ra kết quả kinh doanh hôm nay nhưng không đánh đổi năng lực tạo giá trị trong dài hạn.”

Top 20 VNSI – thêm một thước đo về chất lượng và năng lực phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh đó, việc ACB được lựa chọn vào Top 20 doanh nghiệp thuộc Bộ chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI) năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một thứ hạng về ESG.

﻿VNSI do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) xây dựng để lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết có chất lượng quản trị và thực hành phát triển bền vững tốt nhất. Trước khi được đánh giá về các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ free-float, thời gian niêm yết và tuân thủ công bố thông tin. Bộ tiêu chí năm 2026 gồm 126 tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), được tham chiếu các quy định trong nước và những thông lệ quốc tế như OECD, GRI và IFC.

Do đó, việc góp mặt trong Top 20 VNSI cung cấp thêm một chỉ dấu để thị trường nhìn nhận doanh nghiệp một cách toàn diện bên cạnh các chỉ tiêu tài chính truyền thống; góp phần củng cố uy tín và thương hiệu của ACB trên thị trường vốn, khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua các kết quả được đánh giá độc lập theo chuẩn mực thị trường. Với cổ đông và nhà đầu tư, kết quả này bổ sung góc nhìn về năng lực quản trị, mức độ minh bạch, khả năng kiểm soát các rủi ro phi tài chính và nền tảng tạo giá trị trong dài hạn của ACB. Ý nghĩa này càng rõ hơn khi VNSI được sử dụng như một đối chuẩn thực hành tốt, chỉ số tham chiếu và cơ sở cho các sản phẩm đầu tư ESG. Việc hiện diện trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu vì vậy góp phần gia tăng mức độ nhận diện của ACB đối với nhóm nhà đầu tư quan tâm đến yếu tố bền vững, đặc biệt là các dòng vốn dài hạn và nhà đầu tư quốc tế.



Nếu kết quả kinh doanh cho thấy ACB đang tăng trưởng như thế nào, thì VNSI bổ sung một góc nhìn khác: nền tảng nào đang được xây dựng để duy trì chất lượng tăng trưởng đó trong dài hạn.

Đưa phát triển bền vững vào hệ thống quản trị

ACB đã hoàn thiện hệ thống quản trị phát triển bền vững theo các chuẩn mực và thực hành tốt trên thế giới, trong đó thành lập Ủy ban Phát triển bền vững và đơn vị chức năng chuyên trách về phát triển bền vững. Cấu trúc này tạo cơ chế xuyên suốt từ định hướng, giám sát đến triển khai, thay vì để các hoạt động ESG tồn tại như những chương trình riêng lẻ.

Trên nền tảng đó, ACB xây dựng Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2026–2030, xác lập những ưu tiên dài hạn và thể hiện cam kết đưa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị ngày càng gắn chặt với chiến lược kinh doanh. Đây cũng là một phần trong định hướng ACB đến năm 2030 trở thành Tập đoàn tài chính hiệu quả. Theo đó, “hiệu quả” không chỉ được nhìn nhận qua kết quả của từng kỳ kinh doanh mà còn ở khả năng duy trì chất lượng tăng trưởng và tạo giá trị trong dài hạn.

Song song với việc hoàn thiện hệ thống quản trị, ACB coi minh bạch là một trong những nền tảng để các cam kết phát triển bền vững có thể được thị trường theo dõi và đánh giá. Ngân hàng duy trì hệ thống công bố thông tin với Báo cáo thường niên được kiểm toán và Báo cáo Phát triển bền vững được đảm bảo độc lập, giúp cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan có cái nhìn tổng quan và có cơ sở về cả kết quả tài chính lẫn những yếu tố phi tài chính có thể ảnh hưởng đến khả năng tạo giá trị dài hạn của ACB.

Theo đó, bức tranh về ACB không chỉ được thể hiện qua lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng hay chất lượng tài sản, mà còn qua năng lực quản trị, cách Ngân hàng quản lý các tác động môi trường – xã hội và mức độ thực thi những cam kết đã công bố.

Từ hoạt động kinh doanh đến giá trị chung

Trên nền tảng quản trị đó, ACB từng bước triển khai cách tiếp cận Creating Shared Value (CSV – Tạo giá trị chung), với ba ưu tiên cốt lõi giai đoạn 2025–2030 xuất phát từ những vấn đề mang tính nền tảng nhất của Việt Nam: sức khỏe, giáo dục và môi trường.

Về sức khỏe, tháng 6 vừa qua ACB tiếp tục hợp tác cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM với Hành trình Hy vọng tổ chức trao 400 triệu đồng hỗ trợ 20 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM – Cơ sở 2.

Về giáo dục, ACB cũng vừa trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, với tổng kinh phí 500 triệu đồng, dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường thành viên và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Về môi trường, ngân hàng tiếp tục mở rộng các sáng kiến môi trường theo hướng tạo tác động dài hạn. Trong đó, Ngân hàng thúc đẩy cam kết đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua các chương trình tài trợ độc lập cũng như hợp tác cùng các đối tác. Vừa qua, phối hợp cùng Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam (Conservation Vietnam), ngân hàng cũng chính thức triển khai sáng kiến “Đóng góp xanh” (Green Contribution) trên ứng dụng ACB ONE tạo điều kiện để khách hàng và các bên liên quan cùng tham gia, qua đó mở rộng tác động từ nguồn lực riêng của ACB thành sự chung tay của cộng đồng.

Việc lọt Top 20 VNSI đã bổ sung thêm một thước đo bên cạnh các kết quả tài chính mà ACB vừa công bố. Từ tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất thị trường, hệ thống quản trị phát triển bền vững ngày càng hoàn thiện đến mức độ minh bạch trong công bố thông tin, các kết quả cùng phản ánh một định hướng xuyên suốt: tăng trưởng đi cùng chất lượng, hiệu quả đi cùng khả năng tạo giá trị dài hạn. Trong giai đoạn 2026–2030, ACB tiếp tục theo đuổi định hướng này nhằm củng cố năng lực cạnh tranh, duy trì hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, cộng đồng và môi trường.